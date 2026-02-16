El partido de segunda fase es en el Parque Viera ante Independiente Medellín.

Tras la heroica clasificación de Juventud de Las Piedras en Quito, siendo uno de los tres primeros clasificados de la primera fase junto al Deportivo Táchira de San Cristóbal, de Venezuela, –el equipo que dirige esta temporada Álvaro Chino Recoba– y el 2 de Mayo –de Pedro Juan Caballero–, de Paraguay, en la frontera con Ponta Porá, Brasil (es un enclave fronterizo casi idéntico al de Rivera y Santana do Livramento con 100.000 personas de cada lado), el martes a las 21.30 debutará el segundo club uruguayo en esta Libertadores 2026, cuando Liverpool reciba en el Parque Viera al Independiente Medellín colombiano.

Los de Belvedere acceden directamente a la segunda fase embolsando 600.000 dólares por haber terminado en la tercera colocación del Uruguayo 2026 por su colocación en la tabla Anual.

Para los Negros de la Cuchilla de Juan Fernández esta será su quinta participación en la Libertadores, siendo la primera vez que ingresa a la segunda fase. En 2011 se estrenó en la Copa y fue eliminado por Gremio; en 2021 jugó por segunda vez en primera fase y quedó fuera por diferencia de goles con Universidad Católica de Quito luego de ganar 2-1 en Montevideo y perder 3-0 en Ecuador; y ya ha jugado dos veces en fase de grupos con rivales complicados: en 2023 le tocaron Corinthians, Argentino Juniors e Independiente del Valle, y en el 2024 fue otra vez con los ecuatorianos, San Lorenzo de Almagro y Palmeiras.

Un rival complejo

Para Liverpool es una oportunidad de –ganando la llave– asegurar mínimo seis partidos más de competencias internacionales, dado que quienes lleguen a la tercera fase saben que si triunfan pasarán a grupos de la Libertadores y si pierden jugarán grupos en la Sudamericana.

Tiene en esta instancia un duro rival como es el Deportivo Independiente de Medellín, el Gigante de la Montaña, que llegó después de haber sido vicecampeón del Apertura perdiendo con Independiente Santa Fe de Bogotá y vice de la Copa Colombia perdiendo ante su archirrival Nacional de Medellín, lo que ha puesto muy en cuestión la continuidad de su técnico, Alejandro Restrepo, que no ha podido encadenar dos victorias en esta Liga y marcha muy atrás.

En el equipo rojo juega desde hace unos partidos el maragato Salvador Ichazo, que llegó a Medellín para suplantar al artiguense Washington Aguerre, quien retornó a Peñarol, y también el goleador canario de la ciudad de Progreso, Enzo Larrosa. Hay otro futbolista que llega de un club uruguayo y es Hayen Palacios, que casi no jugó en Nacional y volvió al club que lo vio despegar.

Fue en noches de carnaval…

Liverpool viene de caer en la segunda fecha del Apertura con Defensor 2-1 en un partido donde dio buena competencia a pesar de que su ahora habilitado nuevo técnico, Camilo Speranza, no colocó lo que se definiría su primera oncena titular. Antes los negriazules habían arrancado el campeonato con un triunfo ante Albion.

Ese día el equipo formó con Martín Campaña; Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain y el floridense-palmirense Diego Romero –la gran figura de Liverpool en este arranque de temporada–; su capitán de gran valía Martín Rabuñal, Ezequiel Olivera y Lucas Acosta; Federico Martínez, el rochense Renzo Machado y Facundo Barceló. Pero además están Enzo Castillo para la defensa y arriba pueden jugar todo el partido o parte el argentino Ramiro Degregorio, el salteño Ruben Bentancourt, Diego Didí Zabala y Matías Mir, entre otros.

El Deportivo Independiente de Medellín jugaría con Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno, Francisco Chaverra; John Montaño y Francisco Fydriszewski.

Las entradas, que se pueden adquirir en Abitab o en Cobraticket, tienen un costo de $400 para los socios de Liverpool, $500 para socios de todos los equipos AUF y $ 600 las generales en la tribuna Obdulio Varela, que es la de enfrente a la principal, y un costo único de $ 3300 sin ninguna bonificación para quienes vayan a la principal, que es la René Tito Borjas, mientras que los que quieran alentar al DIM irán a la Jorge Walter Chifle Barrios –la cabecera que da a la calle Atilio Pelossi– por un precio de $ 1.200. Los menores de hasta 11 años ingresan gratis.

El arbitraje estará a cargo de Bruno Arleu, Luanderson Lima, y Maira Mastella, que son de Brasil, y si no se va a la cancha, el partido se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus.