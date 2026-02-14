Lucas Agazzi, de Defensor Sporting y Facundo Barceló, de Liverpool, el 13 de febrero, durante el partido por la segunda fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo, en el Parque Viera.

El equipo de Román Cuello pegó justo en dos oportunidades y Defensor se quedó con el partido por la segunda fecha del Apertura. Los goles fueron anotados por Brian Montenegro y Xavier Bizcayzacú.

Liverpool se mudó para reconstruir Belvedere, y se estrenó en el Prado, en la casa del Bohemio, el Parque Viera, con derrota 2-1 frente a Defensor Sporting. El negriazul llegó con una victoria frente a Albion, en el estreno de Camilo Speranza, aunque en ese caso aún desde la tribuna por no tener la habilitación. El Negro de La Cuchilla, recibió a Defensor Sporting, ahora sí, con Speranza desde la línea punteada, pero no pudo, ni echando mano a los cambios. Del lado violeta, Román Cuello buscó la victoria desde el principio. Venía de empatar con Wanderers en su debut al mando del equipo del Parque Rodó. El paraguayo Brian Montenegro y Xavier Bizcayzacú le dieron la victoria.

Jugadores de Defensor Sporting celebran el primer gol de su equipo, el 13 de febrero, en el Parque Viera. Foto: Guillermo Legaria

En los primeros minutos el partido fue friccionado y se cargó de imprecisiones. Ambos equipos se hicieron fuertes en defensa, hasta que se fueron soltando. Primero fue Defensor el que insistió, aunque sin demasiada claridad. De a poco Liverpool, terminó de acostumbrarse a la casa prestada. Un pase de Nicolás Garayalde, el argentino de Vélez, con sutileza para el otro argentino, el de Racing, Ramiro De Gregorio, rompió la quietud. El arquero Kevin Dawson tuvo que apresurarse a ser figura.

El Violeta tuvo la primera clara con Guillermo de los Santos tras un centro de Bizcayzacú, pero Garayalde que estuvo activo, cortó justo. Luego lo tuvo el paraguayo Montenegro que avisó. Cabeceó hacia el suelo como dice el librito y la pelota se fue desviada. Liverpool respondió con el manejo de Matías Mir, otro de los de la vecina orilla. Tiró un centro que atravesó toda el área y Facundo Barceló, una referencia constante para los de Belvedere, no alcanzó a tocarla. Diego Romero se convirtió en un puntero más y Liverpool lo agradeció. Lo sufrió la visita, que siempre que pudo respondió con Mauricio Amaro desde el mediocampo y Alexander Machado como un puntal.

Diego Romero, de Liverpool y Germán Barrios, de Defensor Sporting. Foto: Guillermo Legaria

Montenegro, que había avisado, rompió el score luego de una habilitación de Facundo Castro. Fue el primero de un delantero que ha pisado canchas inhóspitas. Pero Liverpool no perdió el tiempo y se apuró en empatar antes del descanso. De Gregorio hilvanó con Martín Rabuñal quien encontró a Romero, una vez más, rompiendo la defensa por izquierda. El ex Nacional convirtió para dejar las cosas en tablas para el segundo tiempo.

Nicolás Garayalde, de Liverpool y Germán Barrios, de Defensor Sporting. Foto: Guillermo Legaria

Entrado el complemento los entrenadores movieron los bancos de suplentes. Liverpool buscó con Ruben Betancourt y con Renzo Machado. Pero Defensor volvió a golpear en el momento justo. Bizcayzacú recibió en la punta del área y probó suerte, encontró un rebote y la pelota se coló por encima de Martín Campaña.

Speranza volvió a mover el banco y mandó a Didí Zabala y a Federico Martínez. Cuello reafirmó para cuidar la ventaja. Con un hermoso marco de público, Liverpool y Defensor mantuvieron la tensión en el arranque de la segunda fecha.

Ramiro Degregorio, de Liverpool y Kevin Dawson, golero de Defensor Sporting, Foto: Guillermo Legaria

Liverpool empujó y generó faltas para que Zabala hiciera su magia. Cuello se desesperó cuando entró todo el barrio a cabecear. El partido por momentos se hizo de ida y vuelta, pero Defensor se quedó con la victoria en el Parque Viera, por la segunda fecha del Apertura.