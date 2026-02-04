The Strongest de Bolivia le ganó 2-1 con dos goles de penal en el partido de ida; hoy comienza una nueva serie.

Comenzó la Copa Libertadores con la disputa de la primera fase de clasificación en el largo camino para llegar a la fase de grupos del torneo más importante del fútbol en América del Sur.

The Strongest, de Bolivia, venció 2-1 a Deportivo Táchira, de Venezuela, que es dirigido por el uruguayo Álvaro Recoba. Todos los goles llegaron en el segundo tiempo; los bolivianos anotaron dos veces de penal, primero convirtió Jaime Arrascaita y luego Víctor Ábrego a los 82 minutos. Para los venezolanos había empatado transitoriamente Carlos Calzadilla.

Fue una buena presentación del elenco venezolano pese a la derrota; se mostró como un equipo ordenado tácticamente y, pese a jugar en la altura, estuvo al nivel de su rival. El próximo martes, en Venezuela, se definirá la llave. El que avance chocará con Deportes Tolima de Colombia.

En el visitante, Recoba colocó como titulares a los uruguayos Agustín Pérez, que completó todo el partido, y Jairo Villalpando, quien fue sustituido a los 84 minutos. Guillermo Fratta, con una lesión muscular, no viajó a Bolivia; tampoco compartió estuvo en el plantel el delantero Rodrigo Pollero, quien se sumó hace poco al elenco venezolano.

Sigue la Copa Libertadores

Esta noche continúa la actividad, a la espera del debut de Juventud de Las Piedras el jueves. Hoy a las 21.30, 2 de Mayo, de Paraguay, recibirá a Alianza Lima, de Perú. En el elenco incaico juega el uruguayo Mateo Antoni.

El partido se podrá ver en la señal principal de ESPN y por Disney+. El ganador de esta llave, que tendrá su revancha el próximo miércoles en tierras incaicas, chocará con Sporting Cristal.