La celeste, dirigida por Gerardo Jauri, llega en condiciones de pelear a la par de una potencia continental que llega con muchas bajas.

Uruguay enfrentará a Argentina el viernes a las 21.30 en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires, por la tercera fecha de las Eliminatorias de Básquetbol rumbo al Mundial 2027. Ambas selecciones ganaron sus dos primeros partidos y llegan invictas al clásico rioplatense.

Se impone que tanto uruguayos como argentinos avanzarán a la siguiente fase, pero el resultado es clave para el objetivo final porque se arrastra el puntaje de cara a la definición. La zona que integra la celeste en la segunda fase se cruzará con los tres clasificados del grupo B, compuesto por Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica. De la nueva zona de seis participantes, los tres de mejor puntaje y el mejor cuarto sacarán boleto a la Copa del Mundo. Se estima como meta ganar ocho encuentros para sacar el boleto mundialista.

Uruguay comenzó los entrenamientos el sábado pasado y, desde el martes, tuvo plantel completo. A Argentina viajaron los 14 convocados, dos de ellos quedarán afuera del plantel que integrará el roster del partido. Bruno Fitipaldo no irá a Panamá para enfrentar a Cuba, por lo que será baja en el segundo encuentro de esta ventana, el otro corte, volverá desde Buenos Aires a Montevideo y tampoco volará rumbo al país centroamericano.

¿Se puede?

Sí. Es una de las grandes chances de Uruguay ante una potencia sudamericana. Argentina es favorito, tiene potencial y es locatario, pero este enfrentamiento, en lo previo, es el más parejo de los últimos tiempos entre las dos selecciones.

Se conjugan varios ítems para llegar a la conclusión; el proceso de Gerardo Jauri al mando de la celeste viene siendo muy exitoso, ninguna selección le ganó por amplio margen, lleva un tiempo pronunciado de trabajo a buen nivel con la misma base de jugadores y no tiene bajas a excepción de Luciano Parodi.

Argentina tiene más talento, pero también hay bajas considerables como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Juan Fernández, Juan Pablo Vaulet y Francisco Cáffaro. Además, Nicolás Laprovíttola jugó el miércoles con Barcelona y viajó el jueves junto a Juan Ignacio Marcos, ambos llegarán con lo justo al encuentro después de más de diez horas de vuelo.

Uruguay debe imponer el ritmo de defensa férrea y tomar opciones tempranas en ofensiva, confiar en las primeras ventajas sabiendo que en posesiones largas es un equipo que se tranca. Los porcentajes de triples son necesarios y la custodia del aro propio fundamental para que el rival no disfrute de segundas oportunidades.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro se verá en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.