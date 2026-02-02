Estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia durante la fecha 4 de la Confederación Sur, serie C, de la 22ª Copa Nacional de Selecciones de OFI, el 28 de enero.

En el Este y en el Litoral queda sólo un cupo por definir, en el Litoral Norte hay dos lugares para tres, y en el Sur está la mitad de los clasificados.

Los campeonatos del Sur, Este, Litoral y Litoral Norte están próximos a culminar su primera fase y pasar a cuartos de final los dos primeros y a semifinales los del litoral. De un total de 22 cupos que hay para la segunda fase sumando los cuatro torneos, ya hay 15 lugares asegurados y sólo ocho de los 35 seleccionados ya no tienen chance de seguir adelante en sus respectivos torneos y, por tanto, tampoco en la fase nacional.

Tres de cuatro semifinalistas en el Litoral

En el Litoral, en la serie A, Río Negro, o Fray Bentos –va a gusto del consumidor–, derrotó como visitante a Young en el Juan Antonio Lavalleja 3-1 y aseguró su clasificación. Lo mismo hizo la oveja negra, Nueva Palmira, que en el Puerto de los Sueños empató 1-1 con Mercedes y también amartilló su pase a la segunda fase. Este miércoles se decidirá quién es primero y quién segundo; Río Negro tiene tres puntos de ventaja sobre los palmirenses, pero debe jugar el clásico de visitante ante Soriano en el Koster, y Palmira enfrenta a Young, que ya está eliminado.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Fray Bentos 11 5 3 2 0 7 2 5 Nueva Palmira 8 5 2 2 4 3 1 1 Mercedes 4 5 1 1 3 3 5 -2 Young 0 5 1 1 3 4 8 -4

La serie B tiene un final incierto, ya con Guichón clasificado con 11 puntos, pero sin definirse cuál será el otro semifinalista, que por el momento es Liga Agraria de Salto, pero con Bella Unión a tiro de poder conseguir los mismos puntos que los salteños si le ganan al goleado y eliminado Vichadero.

El sábado, Guichón, con un fútbol de selecciones creciente en los últimos años, empató en Bella Unión 1-1, y Liga Agraria consiguió su mayor goleada al vencer sobre el sintético del Vispo Mari a Vichadero 10-1, con cinco anotaciones de Ezequiel Mendietta.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Guichón 11 5 3 2 0 10 2 8 Liga Agraria 10 5 3 2 1 1 16 5 11 Bella Unión 7 5 2 1 2 7 6 1 Vichadero 0 5 0 0 5 3 23 -20

Litoral Norte: dos lugares para tres

El triunfo clásico de Salto sobre Paysandú en el estadio Dickinson y la victoria a domicilio de Rivera sobre Artigas en el Matías González sellaron la clasificación de ambos y dejaron a Paysandú –ya no vuelve a jugar porque tiene fecha libre–, Artigas y Tacuarembó con posibilidades de llegar a la semifinal. Con dos goles del floridense Javier Toti Vargas, Salto le ganó 2-1 a Paysandú, mientras que los riverenses triunfaron 1-0 con anotación de Pablo Farías. El tercer y cuarto clasificado se definen en la última fecha de la primera fase, cuando Salto enfrente a Artigas y Tacuarembó viaje a Rivera para jugar el clásico del Norte en el Atilio Paiva Olivera.

Selección PTS PJ PG PE PP GF GC DG Salto 7 3 2 1 0 4 2 2 Rivera 6 3 2 0 1 2 1 1 Paysandú 4 4 1 1 2 4 4 0 Artigas 3 3 1 0 2 3 4 1 Tacuarembó 2 3 0 2 1 3 5 -2

El Sur por la mitad

Florida, con puntaje perfecto y primero indiscutido del grupo desde el miércoles pasado, tuvo fecha libre y balconeó el partido definición entre Casupá y Canelones, que se jugó en Casupá, pero que se resolvió de manera brillante para los canarios, que golearon 3-0 y aseguraron el segundo puesto de la serie A. Ahora Florida y Casupá jugarán este miércoles en el Campeones Olímpicos sin que haya nada para resolver o cambiar.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Florida 9 3 3 0 0 5 2 3 Canelones 6 4 2 0 2 6 1 3 Casupá 0 3 0 0 3 1 7 -6

En la serie B hubo otra impactante victoria de San Gregorio de Polanco, esta vez a domicilio sobre Sarandí del Yi, 4-1, en el Juan Ramón Carrasco, y así los de la península dorada consiguieron pasar a la cima de la tabla, pero sin asegurar aún la clasificación, dado que en el Landoni duraznense, en el clásico, Durazno y Flores empataron 1-1 y ambos quedaron con 8 puntos. En la última fecha se define todo: San Gregorio visita a Flores en Trinidad y Durazno enfrenta al ya eliminado Sarandí del Yi.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG San Gregorio 9 5 3 0 2 7 8 -1 Durazno 8 5 2 2 1 10 5 5 Flores 8 5 2 2 1 8 4 4 Sarandí del Yi 3 5 1 0 4 6 14 -8

En la serie C San José aseguró la clasificación y el primer lugar al derrotar en el estadio de Nacional de Nueva Helvecia a la Federación de Colonia 3-0. Los actuales campeones del Sur y del interior ya saben que en la segunda fase se cruzarán con Canelones; definen en Libertad porque aún tienen el Casto Martínez Laguarda suspendido.

En el otro encuentro, Colonia del Sacramento venció en el Suppici –en la última jugada del partido– a Ecilda Paullier 1-0 y quedó segundo, a la vez que eliminó a los de Ecilda. En la última fecha se decide todo entre las representaciones colonienses. Ambos representativos juegan de visitante: Colonia del Sacramento en Libertad ante San José y la roja federada con Ecilda en el Martínez Laguarda.

Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC DG San José 11 5 3 2 0 9 4 5 Colonia 7 5 2 1 2 6 6 0 Fed. Colonia 6 5 2 0 3 5 7 -2 Ecilda Paullier 3 5 0 3 1 4 7 -3

Este: sólo queda un lugar

En el Este se sumaron Canelones del Este y Rocha al lote de clasificados anticipadamente. Estaban ya en esa nómina Liga Mayor de Maldonado, Treinta y Tres, Zona Oeste de Maldonado, Lavalleja y Cerro Largo, por lo que ahora queda un solo lugar, que se decidirá entre José Pedro Varela y Santa Clara de Olimar.

El Este tiene para su segunda fase un sistema de ordenamiento general que no se corresponde directamente con las posiciones en los grupos. Se ordenan los ocho equipos del 1 al 8 por mérito deportivo; para confeccionar ese orden de manera ecuánime se otorga a los dos clasificados de la serie de tres medio punto más por cada uno que obtenga para emparejarse con los clasificados de las series de cuatro.

Se conforman cuatro llaves eliminatorias, cruzando al primero de esa lista con el octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto y cuarto con quinto. Las selecciones provenientes de una misma serie no podrán enfrentarse entre sí nuevamente, por lo que, si esto ocurre, el cruce será con el siguiente clasificado.

En la serie A, Maldonado –el que tiene más puntaje de los 11 participantes del Este, tras haber ganado los cinco partidos que jugó– logró una rotunda victoria 5-0 ante Treinta y Tres en el Álvaro Pérez de San Carlos, mientras que Canelones del Este consiguió su clasificación al vencer en el Domingo Uría de Río Branco a los fronterizos 2-0.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Maldonado 15 5 5 0 0 12 1 11 Treinta y Tres 9 5 3 0 2 4 7 -3 Canelones del Este 6 5 2 0 3 5 6 -1 Río Branco 0 5 0 0 5 1 8 -7

En el grupo B fue muy importante el triunfo de Zona Oeste de Maldonado, que en el Julio César Abbadie aplastó a Lavalleja 4-0 y pasó, por diferencia de goles, al primer lugar. En Santa Clara del Olimar el local pudo sostener el empate sin goles ante José Pedro Varela, y de esa forma mantiene los tres puntos de ventaja sobre su rival, a la espera de la última fecha. Santa Clara llega con 4 puntos y visita a Lavalleja, en tanto Varela, que sólo tiene una unidad, recibe en su casa a Zona Oeste.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Zona Oeste 12 5 4 0 1 20 3 17 Lavalleja 12 5 4 0 6 5 1 4 Santa Clara 4 5 1 1 3 2 14 -12 JP Varela 1 5 0 1 4 4 10 -6

En la serie C, la victoria ajustada de Rocha en el Samuel Priliac del Chuy 1-0 ante los chuienses le permitió a la celeste conseguir su pase y hacerse inalcanzable para sus rivales. Cerro Largo tuvo fecha libre, pero ya estaba clasificado.