Con la llegada de Karim Benzema, el equipo árabe sacó al delantero uruguayo de la lista de extranjeros para el torneo doméstico, por lo que solo podría jugar un máximo de seis partidos antes del campeonato del mundo.

En la liga de Arabia Saudita cada equipo puede tener hasta diez extranjeros y dos de ellos deben ser menores de 21 años. Con la llegada del astro francés Karim Benzema, el entrenador Filippo Inzaghi decidió sacar de la lista de elegibles a Darwin Núñez.

De esta forma, el delantero uruguayo no podrá jugar por el torneo doméstico y solamente quedará habilitado para la Champions de Asia, torneo en el que Al Hilal ya tiene asegurado el primer lugar de su zona cuando falta de un partido para terminar la fase de grupos. Ese encuentro será el próximo lunes a las 15.15 frente a Al-Wahda, de Emiratos Árabes.

El máximo de partidos que puede jugar Núñez en la competencia internacional es de seis: uno de fase de grupos, dos de octavos de final –instancia ida y vuelta–, uno de cuartos de final, uno de semifinal y uno en la final. Todo en caso de que sea citado y elegido por el entrenador para tener minutos, cosa que parece poco probable, ya que en la consideración inicial está atrás de Benzema.

Núñez llegó a su nuevo equipo el 9 de agosto de 2025, desde ahí disputó 23 partidos donde anotó 7 goles y dio 5 asistencias, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

¿Qué posibilidades tiene de salida?

Hay varias opciones de salida buscando mayor regularidad pensando en su lugar en el Mundial 2026. La más compleja es a través de una venta en alguno de los mercados de pases que permanecen abiertos. No es un período fuerte en las ligas europeas, por lo que parece complejo su retorno al viejo continente. En América del Sur es más probable, de hecho, River Plate de Argentina se interesó rápidamente. En ese caso, hay limitantes económicos y será cuestión del futbolista saber cuánto puede resignar. Otra opción es la salida a través de un préstamo hasta mitad de año.

El jugador también puede presentar un recurso para rescindir el contrato de forma unilateral en caso de estar dispuesto a hacerlo. Hay antecedentes donde los futbolistas fueron autorizados a tomar esta opción.

Peñarol, club formador de Núñez, por el momento monitorea la situación sabiendo que el retorno es lejano. En caso de que haya posibilidades reales, podría realizar movimientos.