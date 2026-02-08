Los derechos de imagen vuelven al centro de la discusión, con un nuevo número al que aspira la Mutual de Futbolistas y un acuerdo que, si bien no está laudado, podría cerrarse en las próximas semanas; en paralelo, los futbolistas volvieron a hablar públicamente después de los partidos, una práctica que no se daba desde hace varias temporadas y que aparece como una señal de este nuevo escenario.

La pregunta arriba de la mesa es: ¿qué pasa con los derechos de imagen en el marco de la nueva historia tras la licitación por los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo para el período 2026-2029? Mitchell Duarte, secretario de la Mutual de Futbolistas Profesionales, desvía la atención del número o del porcentaje y apunta a la globalidad del acuerdo, donde aparecen aspectos fundamentales para el gremio como la garantía de cobro, la seguridad laboral y la amplitud de derechos como el aguinaldo o el salario vacacional.

“Se trata de generar una cierta justicia, atender a los sectores más vulnerables, como la Segunda División, pero no queremos vender la piel del oso antes de cazarlo. Sí queremos estar preparados porque, en líneas generales, estamos bastante cerca de lograr el acuerdo que queremos. Tengo la sensación de que en general todo se está descomprimiendo. La olla a presión estuvo a tope y de a poco ha ido bajando. Por eso, hablamos de un acuerdo integral que no solo involucra la imagen”.

Ese acuerdo, al que hace mención Duarte, que “no necesariamente hay que firmar antes de que inicie el campeonato”, podría resolverse la semana que viene, ya con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en Uruguay después de su viaje a China. “En los grandes titulares ya estamos de acuerdo. El número en general superó las expectativas, y todo el mundo quiere ganar un poco más, pero hay una sensación que es palpable por la vía de los hechos. Hemos sido punta de lanza en este tema. Queremos un precio justo por esto. Y ese precio no deja de ser un número, sea un porcentaje o sea un monto”.

El número, según pudo averiguar la diaria, está entre 4 y 5% de la ganancia de la AUF por los derechos. Sacando cuentas, si los ingresos anuales de la AUF serán aproximadamente 67, 5 millones de dólares por año, y a eso se le descuentan los costos de producción, que se estiman entre seis y siete millones de dólares, el porcentaje que pretende la Mutual se traduce en alrededor de tres millones de dólares. Dice Duarte: “La sensación personal que tengo es que hay un derecho adquirido, primero que nada. Eso a nivel gremial es algo positivo. Capaz que las diferencias que puede haber en dar con ese número también se pueden saldar con otras cosas que han sido pilares de la Mutual, como la educación o la salud, que también pueden fortalecer al sindicato. No es algo meramente mercantil, tiene un concepto detrás que va en esa línea”.

En esa dirección, el exfutbolista entiende que “hay una corriente que va hacia el cumplimiento”. “Nosotros ejercemos presión con el fair play financiero, pero no tanto por los lineamientos del fair play financiero, sino por el cobro del salario. El acuerdo va más allá de la imagen: el fútbol uruguayo va en una línea de crecimiento y una línea de crecimiento sin el pago de salarios en tiempo y forma es difícil. Por eso buscamos más certezas y más garantías de cobro”.

“No hay que perder de vista que hay algo que es clave: la caja del fútbol uruguayo vuelve al fútbol. Ahí está la gran conquista, no solamente el número, sino que el dinero lo maneja la federación, no lo maneja un tercero. La caja va a estar en el fútbol y si hay que saldar situaciones o resolverlas, va a haber de dónde agarrarse. Nosotros participamos activamente, no solo somos fiscalizadores, queremos darle garantía de cobro al futbolista. El sistema está aceitado: funcionó con los salarios mínimos y con el fondo de garantía. Lo que necesitamos es voluntad política”, concluye.

El cobro y no cobro de antes

En el nuevo paradigma del fútbol uruguayo, los ingresos son otros y, por lo tanto, el derecho de imagen también cambia. “En tiempos de Tenfield, el primer acuerdo del año 98 decía que se pagaba por derecho de imagen a la Mutual el 4,5%, según los montos que se manejaban en ese momento. Lo que pasó fue que el fútbol uruguayo crecía, pero el monto del derecho de imagen se mantenía estable. Por eso, en el último acuerdo hablábamos de un monto acorde a 1%”, relata Duarte. Además, el cálculo se hacía sobre el ingreso de los clubes y no sobre el valor real del fútbol uruguayo, algo que hoy se pretende cambiar.

“En 2016, incluso, se resigna ese pago a espaldas de lo que decía la Asamblea, por eso vamos a juicio”, señaló Duarte, exfutbolista de Cerrito, entre otros clubes. Esa falta de pago fue la que llevó a la nueva Mutual, presidida por Diego Scotti, a iniciar acciones judiciales contra Tenfield para reclamar el pago de los derechos de imagen desde 2016 en adelante. “Hacia atrás había un acuerdo y se pagaba. Ir más atrás también era hacerle un daño a la gremial”, explicó.

“Dejando la demanda de lado, lo que menos está en discusión es que el derecho de imagen nos corresponde. Lo que está en discusión es cuánto vale”, cerró Duarte.

Más allá del número en concreto, pero teniendo en cuenta que el monto será considerable, la Mutual aprobó que parte de ese ingreso será destinado a inaugurar el fondo de retiro.

“El fondo de retiro está aprobado en sus líneas generales: cuándo empieza a regir –a partir de los retirados en 2025–, los años como profesional, que son 12, de los cuales seis deben ser en Uruguay, y ser mayor de 30 años. Todo eso ya está en la reforma estatutaria”, explicó. “Lo que resta resolver es la financiación, que viene asociada a este acuerdo, los montos y algunos aspectos más reglamentarios y administrativos. Va a ser designada una comisión técnica con un futbolista, un economista, un contador y un integrante de la directiva”.