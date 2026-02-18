Gerardo Jauri, entrenador de la selección Uruguaya de Basketball, el 30 de noviembre de 2025, en el Antel Arena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Uruguay visitará a Argentina y a Cuba -en Panamá- en busca de seguir invicto en las clasificatorias; el entrenador Gerardo Jauri comunicó los jugadores elegidos.

Uruguay comenzó las clasificatorias rumbo al Mundial 2027 de básquetbol con dos triunfos ante Panamá. El debut fue con amplio margen, de visitante, y el segundo con doble en la hora de Martín Rojas en el Antel Arena.

La segunda ventana de partidos marca las visitas a Argentina y Cuba, aunque el segundo encuentro de esta etapa será en la Ciudad de Panamá, ya que la selección cubana no podrá oficiar como locataria en su país por conflictos sociales.

El encuentro frente a Argentina será el viernes 27 de febrero a las 21.30 en Buenos Aires, en el estadio de Obras Sanitarias en el barrio de Núñez. La celeste rápidamente volará hacia Ciudad de Panamá para el encuentro contra los cubanos que va el lunes 2 de marzo a las 21.00 en el Coliseo Roberto Durán, con capacidad para 12.000 espectadores.

Formato y la importancia del resultado

Uruguay y Argentina son líderes del grupo D, están invictos tras las primeras dos presentaciones. De esta fase pasan tres, por lo que la clasificación a la ronda final es prácticamente un hecho, pero es importante conseguir la mayor cantidad de puntos posibles porque se arrastra el puntaje de cara a la definición para llegar al Mundial 2027, el verdadero objetivo.

La zona que integra la celeste en la segunda fase se cruzará con los tres clasificados del grupo B, compuesto por Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica. De la nueva zona de seis participantes, los tres de mejor puntaje y el mejor cuarto sacarán boleto a la Copa del Mundo. Se estima como meta ganar ocho encuentros para sacar el boleto mundialista.

Jamaica, que parecía la selección más débil de esa zona, comenzó con dos triunfos sobre Puerto Rico, que se avizora como un rival directo a largo plazo. Además, Canadá le ganó los dos encuentros a Bahamas.

En el grupo A están Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua; y en el C aparecen Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

El plantel y sus variantes

Respecto de la nómina de la primera ventana, quedó afuera de la convocatoria Theo Metzger por el retorno de Emiliano Serres, quien no había podido estar en ese momento por un esguince de tobillo.

Además, regresa Bruno Fitipaldo, quien había acordado con el cuerpo técnico la ausencia en la primera ventana, ya que estaba muy cerca de ser padre. El Canarias, club donde milita el basquetbolista surgido en Malvín, jugará cuartos de final de Copa del Rey en España el viernes contra Baskonia, que es favorito. Si gana el equipo de Fitipaldo, el jugador permanecerá en Europa mientras su club siga en competencia, si pierde, viaja de inmediato para sumarse a los entrenamientos de la selección.

El fin de semana, desde España, llegarán Lucas Capalbo, Joaquín Rodríguez y Joaquín Taboada. El resto de los citados milita en la Liga Uruguaya, que frenará su actividad después de la última fecha del clasificatorio que culminará el viernes.

Luciano Parodi, con un problema lumbar, está en duda. Fue citado y se evaluará su lesión durante los primeros entrenamientos para saber si inicia los viajes junto al plantel. Por ese motivo, Jauri optó por elegir 15 basquetbolistas, con la inclusión de Facundo Terra y Pablo Gómez, quienes ya habían sido parte del proceso.

Agustín Ubal, el mejor jugador uruguayo de la actualidad, continúa sin ser elegido. Generó molestias en la selección que se bajara de la lista de la Americup y desde ahí no volvió a ser citado.

Plantel de Uruguay Luciano Parodi (Nacional) Facundo Terra (Defensor Sporting)

Bruno Fitipaldo (CB Canarias, España) Lucas Capalbo (Fibwi Palma, España)

Santiago Véscovi (Peñarol)

Joaquín Rodríguez (Zaragoza, España)

Nicola Pomoli (Peñarol)

Nicolás Martínez (Malvín)

Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España)

Gonzalo Iglesias (Biguá)

Martín Rojas (Peñarol)

Mateo Bianchi (Defensor Sp.)

Juan Ducasse (Unión Atlética) Pablo Gómez (Nacional) Invitados

Matías Espinosa (Biguá)

Matías Benítez (Urunday Universitario)

Fuente: FUBB

.