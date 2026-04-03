Pablo Bonilla es ahora el dueño de la malla oro, con el argentino Lucas Gaday a 51’’.

La novena etapa de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay no fue una jornada más, fue el día en que la estrategia de equipo doblegó la resistencia individual. En los 160 kilómetros entre Rocha y Minas, el Club Náutico Boca del Cufré ejecutó un plan maestro que terminó por dinamitar la clasificación general.

El largo tramo que une Rocha con Minas fue dominado por el brasileño Bruno Martins Lemes, del Localiza Swift Pro Cycling, quien se impuso en el embalaje final con un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 5 segundos. Detrás del ganador, ingresaron Mateo Mascarañas, del Alas Rojas de Santa Lucía, y Germán Broggi, del Club Ciclista Atenas. Sin embargo, lo más trascendente de la jornada fue el ascenso del joven Pablo Bonilla, del Náutico Boca del Cufré, al tope de la clasificación general, quitándole la malla oro al argentino Lucas Gaday tras una demostración de estrategia colectiva en las sierras.

El brasileño Bruno Martins Lemes se quedó con el triunfo en el embalaje final, pero la verdadera noticia se escribió kilómetros atrás, en el ascenso al cerro Pororó.

Desde la misma salida en el Polideportivo de Rocha, el equipo del puerto josefino y sus blancas arenas mostró los dientes. Apenas recorridos 16 kilómetros por la ruta 15, lanzaron una ofensiva total que obligó al Dolores Cycles a un desgaste prematuro. El momento bisagra ocurrió en la trepada del Pororó: allí, el juvenil Pablo Bonilla y los hermanos Maldonado sacudieron el árbol y lograron descolgar al malla oro, el argentino Lucas Gaday. Con lucidez táctica, el coche del Náutico ordenó a Agustín Alonso y Leonel Rodríguez —que marchaban en la fuga de vanguardia— que frenaran su marcha para esperar a sus líderes. Ese tren de cuatro hombres tiró a bloque los últimos 45 kilómetros, neutralizando cualquier intento de persecución y coronando a Bonilla como el nuevo líder de la competencia a falta de solo dos jornadas. La hegemonía del Náutico Boca del Cufré se traduce también en la tabla colectiva, donde ahora mandan con una luz de cuatro minutos sobre sus perseguidores inmediatos.

El penúltimo esfuerzo: de Tala a Durazno

Este sábado 4 de abril la historia se traslada al centro del territorio con la décima etapa. Serán 158,7 kilómetros de recorrido entre Tala y Durazno, en una jornada que promete ser una caldera de público a la vera de la ruta, saludando el rápido pasaje del pelotón multicolor o avivándolos con desesperación en las metas volantes o en las calles de las ciudades.

La actividad comenzará temprano en la ciudad de Tala, en el departamento de Canelones. La caravana se concentrará en la calle Artigas de la ciudad, para realizar la largada oficial a las 09.15 desde la Ruta 7, a la altura del kilómetro 80. El pelotón transitará por Pueblo Bolívar y cruzará el puente sobre el río Santa Lucía para buscar la Ruta 6.

Se estima que el pasaje por la ciudad de Florida ocurra sobre las 11.00, ingresando por la Ruta 5. Será un momento clave de la carrera, donde los ciclistas enfrentarán el trazado que atraviesa la capital departamental antes de enfilar hacia el norte. El esfuerzo continuará hacia Sarandí Grande, punto donde se espera el pasaje aproximadamente a las 12.15, en un tramo de ruta que suele presentar viento cruzado y puede generar cortes en el pelotón.

La meta final estará ubicada en la ciudad de Durazno. Los ciclistas ingresarán por el puente sobre el río Yi para culminar la exigencia frente a la Plaza Independencia, cerca de las 13.00. Con Pablo Bonilla defendiendo la malla oro con uñas y dientes, la etapa de mañana es la última oportunidad para que Gaday o Quilci intenten un zarpazo antes del desfile final del domingo hacia Montevideo.

Clasificación General Individual

Así quedaron los diez primeros lugares de la tabla principal tras el arribo a Minas: