Tras los últimos resultados quedaron seis equipos igualados de cara a la última fecha; cuatro de ellos clasificarán a la Liguilla.

La Liga Uruguaya de Básquetbol quedó al rojo vivo luego de que se jugaran los dos partidos atrasados que pusieron al día el fixture y que dejaron una definición apasionante para la última fecha. Los seis mejores de esta etapa clasificatoria se aseguran su lugar en la liguilla, en la que jugarán dos rondas para ordenarse de cara a los playoffs. Los seis restantes también disputarán partidos de ida y vuelta en la parte baja; los dos peores descenderán y los dos mejor ubicados reclasificarán para disputar la postemporada.

Peñarol y Hebraica y Macabi ya tienen su lugar asegurado en la liguilla, mientras que Urunday Universitario, Goes, Welcome y Cordón saben que estarán en la reclasificación. Quedan cuatro lugares para seis contendientes –Nacional, Biguá, Malvín, Defensor Sporting, Unión Atlética y Aguada– que están igualados después de los resultados de anoche, con el aliciente de que habrá enfrentamientos directos en la última fecha.

Aguada sudó para vencer a Hebraica y Macabi 85-80. En un partido parejo con leve dominio aguatero, el equipo rojiverde dio un paso importante defensivamente y estuvo mejor en la toma de decisiones en el epílogo del encuentro. Federico Pereiras y Earl Clark, que pusieron triples fundamentales, terminaron de inclinar la balanza.

Clark, con 24 puntos, fue el goleador, Joaquín Rodríguez aportó 14 tantos desde el banco, mientras que Juan Santiso y Luis Santos colocaron 13 unidades cada uno. Myke Henry fue el mejor de Macabi, con 22 puntos y 5 rebotes.

Unión Atlética dio la nota al vencer a Nacional 91-81 en su gimnasio. El azulgrana es la gran sorpresa de esta etapa: metió un buen sprint en la recta final e irá por lograr algo que en algún momento parecía hazañoso: meterse entre los seis.

El elenco de Gonzalo Fernández tuvo a seis jugadores en doble dígito, algo que se volvió fundamental para el triunfo: Ty Prince metió 21 puntos, Quatarrius Wilson 17, Guillermo Souza 16, Juan Ignacio Ducasse 14, Mateo Giano 13 y Christian Alaekwe 10.

Nacional sintió la baja de Connor Zinaich, que tiene una lesión en el hombro. Agustín Méndez y Ernesto Oglivie fueron los principales exponentes, con 19 puntos cada uno.

Última fecha apasionante

En la última fecha se definirán los últimos cuatro clasificados. Habrá dos enfrentamientos directos que oficiarán de finales, en las que los ganadores se meterán en la liguilla y los perdedores quedarán expectantes de lo que suceda con sus rivales.

El jueves a las 20.15, en Welcome, Defensor Sporting recibirá a Aguada, mientras que en el Palacio Peñarol habrá clásico entre Malvín y Unión Atlética. Los que pierdan estarán pendientes de lo que suceda en el Polideportivo, donde Nacional enfrentará a Cordón en un partido con claro favoritismo tricolor.

Antes, el miércoles, Biguá recibirá a Welcome para salir del embrollo sin necesidad de esperar por terceros. En la fecha también se enfrentarán Urunday Universitario y Peñarol el jueves, y el viernes Goes jugará con Hebraica y Macabi.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 18 3 37 Hebraica 13 8 34 Biguá 11 10 32 Malvín* 13 8 32 Defensor Sp. 11 10 32 Nacional* 13 8 32 U. Atlética 11 10 32 Aguada** 15 6 32 Urunday 9 12 30 Goes 6 15 27 Welcome 3 18 24 Cordón* 3 18 22

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.