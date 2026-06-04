Uruguay busca la sorpresa ante una Colombia casi clasificada al Mundial

Este viernes 5 de junio, a las 20.00, por la primera jornada de la doble fecha de cierre de la Liga de Naciones de la Conmebol, la selección uruguaya femenina se enfrenta a su par de Colombia en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.

El torneo, que funciona como proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027, encuentra al representativo compatriota en una situación de extrema urgencia. Mientras las colombianas y Argentina comandan el lote de vanguardia en la tabla de posiciones, con 14 y 13 unidades, respectivamente, las dirigidas por Ariel Longo aparecen relegadas en el octavo casillero con apenas 5 puntos. La aritmética es tan honesta como cruel: para alcanzar el cuarto puesto, que otorga el derecho a disputar un repechaje contra diez selecciones del resto del mundo, el margen de error se redujo a cero tras los puntos dejados por el camino en partidos previos.

Jugar con Colombia es ya de por sí enfrentar de visita a una de las selecciones más potentes del continente, pero a ello se suma la crítica coyuntura para las expectativas de la celeste femenina, que debe ganar sus dos últimos y complejísimos compromisos –con Colombia y con Venezuela en Montevideo– y esperar una combinación de resultados que le permita quedarse con el cuarto lugar para entrar en la repesca mundial.

Este panorama de calculadora en mano contrasta de manera evidente con la buena campaña de la Copa América 2025, donde las gurisas obtuvieron un histórico cuarto puesto, demostrando el fuste necesario para tutearse con las potencias del continente.

El trayecto en esta Liga de Naciones ha sido una sucesión de altibajos emocionales y deportivos, donde alternó la enorme amargura de la derrota sufrida ante Perú en la altura de Cusco con el festejo apretado 2-1 frente a Bolivia en los 4.000 metros de El Alto, gracias a los goles de Esperanza Pizarro. Aquella alegría en el Altiplano se vio golpeada posteriormente por el revés ante Chile en condición de local, un mazazo que hoy obliga a la delegación a buscar una hazaña de visitante ante un rival que llega entonado y con la clasificación directa prácticamente abrochada.

Para este choque decisivo, Longo debió rearmar la estructura debido a ausencias de peso. En la izquierda no estará Juliana Viera debido a que no fue cedida por su institución universitaria en Estados Unidos, al no coincidir el calendario competitivo con las ventanas habituales de liberación de jugadoras. Pero es muy pesada también la baja, por lesión, de la lateral diestra Laura Felipe –actualmente en filas de Cruzeiro, tras su paso por el fútbol argentino, donde fue campeona con Newell’s primero y Belgrano después–, lo que obligó al cuerpo técnico a ensayar variantes en el retroceso defensivo. La conformación de la última línea celeste surge de la consolidación táctica vista en los entrenamientos en el Complejo Celeste y en los últimos minutos ante las chilenas, buscando mayor firmeza física y coberturas rápidas frente a la velocidad de las atacantes cafeteras.

Por el lado de la selección de Colombia, el panorama es de absoluta tranquilidad. A las dirigidas por Ángelo Marsiglia les basta con sumar un solo punto en esta jornada para certificar matemáticamente su boleto directo a la cita mundialista de Brasil. El combinado tricolor llega con un enorme retorno a su convocatoria que sacude el tablero: la reaparición de Mayra Ramírez, la delantera estrella del Chelsea inglés, que vuelve a vestir la camiseta de su país después de casi un año de ausencia por una severa rotura en el tendón de la corva que la marginó de los campos durante casi toda la temporada europea.

Su última presencia con el seleccionado había sido justamente en la final de la Copa América 2025, que Colombia perdió ante Brasil. La temible atacante se suma a un bloque ofensivo de jerarquía mundial que ya cuenta con figuras de la talla de Linda Caicedo, Leicy Santos, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas. El partido tendrá como escenario el histórico estadio Pascual Guerrero, recinto inaugurado en la década de 1930, testigo de grandes gestas del deporte americano, ubicado en Cali, en la región del Valle del Cauca.

La alineación uruguaya saldrá a la cancha con Josefina Villanueva bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Rocío Martínez como lateral improvisada por derecha, Fátima Barone, Daiana Farías y Camila Baccaro por el sector izquierdo; en el eje de la mitad de la cancha se ubicarán Karol Bermúdez, la capitana Pamela González y Ximena Velazco; mientras que el tridente de ataque estará conformado por Belén Aquino, Esperanza Pizarro y Wendy Carballo.

Por su parte, el 11 probable de Colombia se perfila con Katherine Tapia en el arco; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas en la retaguardia; la zona media estará ocupada por Daniela Montoya, Marcela Restrepo y Leicy Santos, dejando en la vanguardia a la ingresada Mayra Ramírez, acompañada por Linda Caicedo y la experimentada Catalina Usme.

El partido se podrá ver a través de las señales de DSports y la plataforma DGo.