Emiliano Serres: “Este plantel tiene una conexión muy linda con la gente”

Peñarol le ganó a Aguada la primera final de la Liga Uruguaya en el Antel Arena. La serie es al mejor de siete y está 1-0 para el carbonero, que jugará el próximo martes en el Palacio Peñarol a las 21.15.

Al término del encuentro, Emiliano Serres, capitán aurinegro, destacó: “Estuvimos muy fuertes mentalmente estos días. Primero con la de Andrés (Ibargüen), después con la de Santiago (Véscovi). Sabíamos que teníamos que dar todos un paso adelante, y fue la demostración. Mantuvimos la intensidad en todo momento y en ofensiva tuvimos muchas armas, con varios jugadores en doble dígito. Repartimos muy bien la pelota y encontramos buen juego”.

Serres valoró el nivel del extranjero perimetral de Peñarol, Skyler Hogan, la figura, con 33 puntos: “Lo de Skyler fue increíble. Todos los días llega dos horas antes y se queda dos horas después entrenando, lo tiene merecido. Además, hoy nos dio muchísimo en defensa, manteniendo a Donald Sims con pocos puntos”.

Sobre la liberación en el trámite pese a la diferencia en el score, comentó: “Mi sensación es que con Aguada siempre estamos parejos, no te podés relajar. Tienen muchísimo juego, jugadores tremendos y te anotan por todos lados. Cuando están finos son durísimos. Incluso cuando faltaba un minuto y estábamos 13 arriba seguía un poco nervioso porque siento que siempre se vienen y que son partidos parejos, más allá del tanteador”.

Serres también contó los ajustes defensivos que realizó el equipo en el entretiempo, disminuyendo la cantidad de puntos del rival para el complemento: “En el primer tiempo nos costó un poco la defensa del pick and roll con Pepo Vidal y Luis Santos. Fueron para adentro, se pararon a tirar y también nos complicó el rebote ofensivo. Después ajustamos, nos cerramos mejor, mantuvimos la intensidad y la rotación defensiva que venimos trabajando durante todo el año. También era fundamental sostener la defensa sobre Sims y logramos que no apareciera”.

Por disponibilidad del Antel Arena, las finales 2 y 3 serán en cancha de los clubes, el primer locatario será Peñarol: “Buscábamos llegar al Palacio con una alegría para nuestra gente y con la ventaja de estar 1-0 arriba. Sabemos que el próximo partido va a ser totalmente diferente, así que ahora toca disfrutar un poco, pensar en lo que viene, recuperar a los que están golpeados y ajustar los pequeños detalles”.

Esta vez habrá mucho descanso entre un encuentro y otro, y sobre esto analizó: “Es muy importante tener varios días entre un partido y otro. No solo por el gasto de energía, sino también por el estrés. Son muchos factores que te desgastan y te dejan muy cansado. Esta etapa de finales es realmente muy exigente. Vamos a necesitar estos días para recuperarnos y seguir trabajando en las pequeñas cosas que tenemos que mejorar de cara al próximo partido”.

Sobre el descanso previo tras clasificar primero a las finales, dijo: “A veces tener más días ayuda a recuperar, y otras veces te quita ritmo. No siento que nos haya favorecido especialmente. Creo que incluso nos jugó un poco en contra la ansiedad, aunque no se notó dentro de la cancha. Sí nos permitió recuperar bien a algunos jugadores para que llegaran en perfectas condiciones”.

Serres celebró un par de anotaciones clave junto con sus compañeros y la tribuna; el capitán contó los motivos: “Obviamente los festejos también son una forma de desahogo. Creo que este plantel tiene una conexión muy linda con la gente y eso se disfruta mucho. Estamos muy contentos y ojalá podamos darle una alegría a nuestra hinchada. Vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido en el Palacio”.