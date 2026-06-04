Gabriel Galvanini, de Peñarol, y Agustín Zuvich, de Aguada, el 3 de junio, por la primera final de la LUB en el Antel Arena.

Con un partido descollante de Skyler Hogan, el carbonero se impuso 99-82 y comenzó 1-0 la llave al mejor de siete encuentros, en la que hay que ganar cuatro para ser campeón.

Peñarol está arriba en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Jugó mejor que Aguada, dominó el trámite desde el segundo cuarto y nunca soltó el control del juego, con Skyler Hogan en un bestial nivel ofensivo y buenos aportes de Emiliano Serres y Gabriel Jau. Con solvencia, los dirigidos por Leandro García Morales están 1-0 arriba y tendrán el segundo partido el martes en el Palacio Peñarol.

El Antel Arena se vistió de fiesta otra vez. Un escenario hermoso, con público en ambas tribunas y localidades casi agotadas, pese a que se pusieron a la venta apenas un día antes del inicio de la serie final.

Todos al ataque

El primer tiempo terminó 51-47 a favor de Peñarol, un parcial que marcaba a las claras que los ataques habían superado a las defensas. El primer cuarto fue parejo y tuvo buenos porcentajes de acierto en triples de ambos equipos, producto de la certeza en los tiros, pero también de la soledad con la que los lanzadores tomaron la opción de tirar.

El carbonero dominó el rebote ofensivo, con un buen trabajo de Martín Rojas, pese a que es más bajo que Luis Santos. Además, cuando ingresó el brasileño Gabriel Jau sacó ventajas desde el posteo. El rojiverde sufrió un mal comienzo de Donald Sims, bien defendido por Skyler Hogan; por otra parte, Santiago Vidal y Jordan Williams dieron un paso adelante desde la autogeneración para mantener a su equipo en juego. Con dos tiros largos de Emiliano Serres, astuto en las ayudas defensivas, los de García Morales cerraron 27-22 arriba el primer período.

Hinchada de Peñarol, el 3 de junio, en el Antel Arena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

En el segundo chico el aurinegro llegó a estirar la ventaja a diez unidades y continuó dominando el rebote. Además, generó desequilibrio rápido y movió bien la pelota para hacer que el rival llegara tarde a todos los ajustes. El rojiverde cambió la dinámica parándose en zona 2-3, custodió mejor el rebote en aro propio y pudo correr la cancha. Además, le dio de comer el pick and roll entre Vidal –7 asistencias en el primer tiempo– y Santos, para rápidamente descontar hasta ponerse a una posesión. En un cierre de poca marca de ambos lados, el carbonero se fue al descanso largo 51-47.

Hogan en modo bestia

El segundo tiempo comenzó con Hogan en modo bestia: anotó de todos los golpes, tanto atacando el aro como corriendo la cancha y tirando a distancia. Lideró a Peñarol para que consiguiera sacar una diferencia de 15 puntos e incluso rompió con facilidad la zona que volvió a implementar Aguada, esta vez saliendo a lanzar desde la cabeza de la llave. Cuando defendieron al hombre, el foráneo se sintió cómodo tomando la cortina directa y su defensor generalmente quedó enganchado en la pantalla y el grande del rival no hacía ningún movimiento para obstaculizar.

El rojiverde tuvo un bache ofensivo pronunciado. No solo chocó con la defensa rival, que elevó el tono, sino que muchas veces perdió balones en primera línea que con facilidad Peñarol logró transformar en puntos de contraataque. Aguada intentó cambiar la dinámica, con Vidal una vez más adueñándose del equipo y Juan Santiso poniendo un triple importante, pero el carbonero se sostuvo con los posteos de Jau y la constante toma de rebotes ofensivos. La producción defensiva del rojiverde fue muy floja: nadie tomó con consistencia la referencia de Hogan, Santos perdió siempre con el brasileño y Sims trasladó a la cancha de atrás la frustración ofensiva. Con mejor energía y más solidez en ambos sectores, el aurinegro entró al último cuarto 76-64.

Norris Cole, de Peñarol, el 3 de junio, por la primer final de la LUB en el Antel Arena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Con Vidal tirando del carro y un bombazo de Sims, Aguada llegó a colocarse a cinco, pero en momento en el que podría haber reinado la incertidumbre, Peñarol respondió con un parcial de 12-0. Los primeros cinco puntos de esa racha vital los aportó Serres, una de las grandes figuras silenciosas de la noche.

Hogan, con 33 puntos, fue el mejor del encuentro, mientras que Serres y Cole aportaron 16 cada uno. Por su parte, en el rojiverde, Vidal terminó con 19 unidades y 9 asistencias.