Seis equipos luchan por los cuatro lugares disponibles para ingresar temprano a playoffs.

La Liga Uruguaya de Básquetbol está en la recta final de la primera parte de la temporada. Queda una fecha entera y dos partidos atrasados por la participación de Aguada y Nacional en la Basketball Champions League Américas, que se pondrán al día el lunes.

Los seis mejores de esta etapa clasificatoria aseguran su lugar en la liguilla, en la que jugarán dos rondas para ordenarse de cara a los playoffs. Los seis restantes también disputarán partidos de ida y vuelta en la parte baja; los dos peores descenderán y los dos mejor ubicados reclasificarán para disputar la postemporada.

Peñarol y Hebraica y Macabi ya tienen su lugar asegurado en la Liguilla, mientras que Urunday Universitario, Goes, Welcome y Cordón saben que irán en la reclasificación. Quedan cuatro lugares para seis contendientes: Nacional, Biguá, Malvín, Defensor Sporting, Unión Atlética y Aguada. Lo bueno de esto es que habrá muchos cruces entre rivales directos.

Se ponen al día

Aguada, que viene de conseguir un triunfo clave el viernes frente a Unión Atlética, recibirá a Macabi el lunes a las 20.15. El rojiverde aún no podrá contar con su nuevo entrenador, el argentino Diego Vadell, porque todavía no recibió la habilitación del Colegio de Entrenadores. Donald Robinson seguirá ocupando el lugar de su tocayo Sims, que se está recuperando de un desgarro en un hombro. Es clave el punto para los aguateros, que necesitan ganar los dos para clasificarse sin depender de nadie.

Nacional recibirá a Unión Atlética. Ambos vienen de perder partidos importantes, ante Sporting y Aguada, respectivamente. El que la tiene más fácil es el tricolor, que si gana se asegura su lugar entre los seis mejores.

La última fecha comenzará el miércoles con Biguá y Welcome, donde los de Villa Biarritz, si ganan, dan un paso enorme para meterse arriba. El jueves irá el grueso de los encuentros que definirán las clasificaciones: Sporting-Aguada, Nacional-Cordón, Urunday-Peñarol y el clásico entre Malvín-Unión Atlética. El viernes cerrarán la primera fase Goes y Macabi.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 18 3 37 Hebraica 13 7 33 Biguá 11 10 32 Malvín* 13 8 32 Defensor Sp. 11 10 32 Nacional* 13 7 31 U. Atlética 10 10 30 Aguada** 14 6 30 Urunday 9 12 30 Goes 6 15 27 Welcome 3 18 24 Cordón* 3 18 22

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.