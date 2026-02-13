Durante la misión oficial a China, la AUF inició gestiones para conseguir fondos.

El presidente Yamandú Orsi se reunió en la tarde de este viernes en la Torre Ejecutiva con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso. El tema, según mencionó Alonso a la prensa a la salida de la reunión, fueron las obras de remodelación que se deberá hacer en el estadio Centenario de cara al Mundial 2030. Uruguay fue el lugar elegido para jugar el primer partido de ese torneo, en tanto se cumple el centenario del primer mundial en ese recinto.

La Intendencia de Montevideo, hasta el momento, ha afirmado que no cuenta con fondos para las obras de remodelación, lo que se confirmó en el proyecto de presupuesto quinquenal enviado a la Junta Departamental.

Según informó El Observador, en China la AUF firmó cuatro acuerdos con empresas, y uno en particular fue con un conglomerado de firmas dedicadas a la construcción. Se estima que se requieren 100 millones de dólares.