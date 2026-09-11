Matías Viña jugará en Cruzeiro

Matías Viña consiguió destrabar su salida de River Plate, donde desde hace un tiempo había sido apartado del plantel principal y ya sabía que no iba a ser tenido en cuenta para el segundo semestre, a pesar de tener contrato vigente hasta fin de año.

El ex Nacional, que tuvo presencia con la celeste en los mundiales de 2022 y de 2026, y que ahora es uno de apenas cuatro mundialistas que no entraron en la primera lista de reservados de Diego Forlán, había llegado al club argentino a préstamo desde el Flamengo a principios de año.

En el mengao fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2025, aunque no sumó minutos en el torneo y ya venía perdiendo terreno en el equipo. El técnico Marcelo Gallardo lo pidió para River y Flamengo lo cedió a préstamo por un año, hasta diciembre de 2026, pero tanto el segundo ciclo del Muñeco en el Millonario como el desempeño del uruguayo en el equipo resultaron decepcionantes y tuvieron un final amargo.

Viña estaba entrenando solo y apartado a la espera de una resolución, ya que Flamengo pretendía hacer cumplir el préstamo hasta fin de año, pero River quería buscarle salida para no tener que seguir pagándole un salario sin jugar.

En este marco apareció Cruzeiro con la solución, y rápidamente llegó a un acuerdo con Flamengo, en el último día del mercado de pases brasileño, para quedarse con los servicios del lateral zurdo. El club de Belo Horizonte, que viene de ganar el Campeonato Mineiro a inicio de la temporada y que en este período también fichó a préstamo al uruguayo Luciano Rodríguez, tendrá a Viña hasta fin de año, cuando se vence el préstamo, y no tendrá opción de compra, es decir, que la ficha quedará en manos de Flamengo.

Con 28 años, Viña todavía tiene mucha carrera por delante. Si bien su trayectoria, que incluye una exitosa estadía en Palmeiras —donde fue campeón de la Libertadores 2020—, un largo período en la Roma y un breve pasaje por el Bournemouth inglés, parece ir en tendencia descendente, ahora llega a un grande de Brasil en una temporada en la que van por grandes objetivos.