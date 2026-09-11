Por esa medalla: la selección uruguaya sub 20 parte a los Juegos Odesur

Este viernes, en la previa del viaje rumbo a la provincia de Santa Fe para disputar los Juegos Odesur, la selección uruguaya sub 20 entrenó a puertas abiertas en el Complejo Celeste. El director técnico del equipo, Santiago Espasandín –que se hará cargo mientras Diego Forlán dirige a la selección mayor en su gira por Asia–, y algunos de los futbolistas conversaron después con la prensa, a las puertas de su primera gran experiencia internacional con la camiseta celeste.

Para los 18 futbolistas convocados, y también para Espasandín, que llegó al cuerpo técnico de Forlán después de un largo recorrido como entrenador juvenil en Nacional, es el impulso de arranque de un nuevo ciclo que, con los Juegos Odesur como primer desafío, se proyecta a largo plazo, en un proceso que conduce al Sudamericano 2027 y, a partir de ahí, con suerte, también al Mundial 2027 y después a los Juegos Olímpicos de 2028.

Sin embargo, para este primer compromiso la selección no tendrá a algunos de los mejores exponentes de la categoría, los que ya se ganaron un lugar en el primer equipo de sus respectivos clubes y por eso no fueron cedidos. Al respecto, Espasandín comentó que “son cosas que podían pasar” y que es “una realidad que comprendemos”, pero destacó que el cuerpo técnico –que tiene a Diego Ruso Pérez como ayudante, además de Marco Mansulino como preparador físico e Ignacio Bordad, el entrenador de arqueros– está “muy conforme con los chiquilines que han entrenado”.

En la práctica, un rato antes de que se pusieran serios para hablar ante las cámaras, se pudo ver justamente a unos chiquilines distendidos y jocosos que, bajo las órdenes de Espasandín y su repetida directiva de cuidar “la calidad de los pases”, ensayaron diversas jugadas de ataque.

“Hemos podido preparar algunas cosas con Diego Forlán, que es el líder. Estamos construyendo una idea que nos identifica a la hora de competir, y en ese proceso estamos” expresó Espasandín. “Lo que conspira contra eso son los pocos entrenamientos”, agregó tras aclarar que el grupo tendrá una práctica el domingo, antes de partir en ómnibus rumbo a Argentina, y otros tres entrenamientos allá, previos al debut del jueves. “Lo vemos como una oportunidad para los jugadores, ver cómo responden en ese proceso de competencia exigente, y ojalá que esto amplíe los jugadores elegibles para el Sudamericano” completó.

Julio Daguer, volante central de Peñarol, que viene de su experiencia como sparring de la selección mayor durante el Mundial y hasta tuvo su debut oficial con la celeste en el amistoso de 2025 ante República Dominicana, dijo que todo eso “fue algo muy lindo, pero nada, al día de hoy ya pasó, tampoco me marcó nada en mi carrera, todavía sigo siendo un pibe que tiene todo por delante; hay cosas más importantes que se vienen y que van a seguir marcando”.

Consultado sobre si la selección uruguaya puede pelear por una medalla en los Juegos Odesur, Daguer dijo que “el objetivo siempre está, nosotros somos Uruguay, y quieras o no, por la historia del país, nosotros vamos a ir a tratar de dejarlo lo más alto posible”. Esta selección sub 20 intentará repetir una gesta similar a la que se consiguió en Chile en 2022, cuando se obtuvo la medalla de plata, la primera en esta disciplina para la celeste.

El arquero melense Axell Amaral, que brilló en tierras arachanas y pasó por las inferiores de Nacional antes de irse a jugar al Al-Ain de Emiratos Árabes, habló de la sana competencia con el otro arquero del equipo, Felipe Ortiz (quien ya debutó en Primera con Deportivo Maldonado), y destacó a dos de los delanteros celestes, Lautaro Navarro y Kevin Suárez, ambos de Defensor Sporting, que “están finos” para la definición. Por su parte, el propio Navarro aseguró que este “es un grupo de buena gente y de grandes futbolistas, así que vamos a buscar quedar en lo más alto, vamos a ir por todo”.

Igual de entusiasmado se mostró el volante central Lautaro Ultra, el otro repatriado del plantel celeste, que hace pocos días fue transferido desde el Oriental de La Paz al Dínamo Zagreb de Croacia. “Siempre con los pies en la tierra pero, inevitablemente, vamos a un campeonato a representar a Uruguay y no te puedo decir que la idea es ir a ver qué pasa, tenemos que ir por todo”, dijo el mediocampista, que también se definió como “un jugador muy intenso en la mitad de la cancha, me gusta mucho recuperar y jugar fácil, hacer jugar al equipo”.

Uruguay debuta ante Venezuela el jueves 17, enfrentará luego a Argentina el sábado 19 y cierra su participación en la fase de grupos ante Paraguay el lunes 21.