Peñarol saldrá del Campeón del Siglo para recibir a Albion en el Centenario y Nacional va al Viera, donde enfrentará a Wanderers con aforo limitado; el partido de la fecha irá el lunes entre Montevideo City Torque y Liverpool.

Pasó una semana cargada de expectativa por el aforo que tendrá Wanderers para recibir a Nacional y la sanción a Peñarol, que incluyó el cierre del Campeón del Siglo por cuatro fechas y obligó al cambio de escenarios y el ajuste de algunos horarios de la fecha del fin de semana. En el medio, estaba latente la posibilidad de paro del gremio de jugadores, pero la Mutual de Futbolistas resolvió mantener la actividad en la asamblea del martes pasado.

Como si todo esto fuera poco, se enfrentarán Montevideo City Torque y Liverpool, los dos mejores equipos del Clausura. Además, la fecha marca un encuentro clave en el descenso entre dos clubes vecinos y de mucho arraigo popular: Progreso y Cerro despertarán el domingo por el oeste.

La pelota rodará transportando emociones en una fecha que puede ser mojón fundamental en la búsqueda de objetivos. Le quedan diez encuentros al torneo, mucho y poco a la vez. El cuello de botella ahorca y para pasar de la felicidad a la desazón basta con un grito de gol.

Hay que salir a ganar

Sayago será el escenario del encuentro entre Racing y Boston River el sábado a las 13.00 en el Parque Roberto con Andrés Matonte en el arbitraje. La quita de puntos a Peñarol le permitió al auriverde volver a la cima de la tabla anual. Los dos vienen de perder por el Clausura, y los de Christian Chambian también cayeron por la Copa Uruguay, torneo en el que el sastre ganó y se aseguró la clasificación. La escuelita necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea del año.

A las 16.30, en el Viera, Wanderers recibirá a Nacional con la Expo Prado de testigo. Hay que ir con tiempo. La zona va a estar congestionada y encontrar un lugar para estacionar va a ser más difícil que pronosticar lo que puede pasar en este encuentro. El bohemio no tiene a Gonzalo Freitas, suspendido, y es muy difícil que lleguen dos que suelen ser figuras del ataque, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos, ambos lesionados. Jonathan Urretaviscaya, con una lesión muscular, tampoco será de la partida. Daniel Carreño prepara cambios para enfrentar a su antiguo equipo en uno de los últimos trenes del tricolor para mantener la ilusión del bicampeonato. Sebastián Coates está descartado por lesión y el argentino Ruben Botta puede ir desde el arranque. Arbitrará Javier Burgos.

Kevin Fontes viajará a Melo para impartir justicia entre Cerro Largo y Central Español, que cerrarán la jornada sabatina a las 20.00. El locatario tendrá el estreno de Ignacio Ordóñez como entrenador, mientras que el palermitano intentará trasladar las alegrías de la Copa Uruguay al Clausura. Ambos equipos se encuentran en el medio de las luchas: si se encarrilan, pelearán por cupos internacionales para 2027, pero el descalabro los puede llevar a complicarse en el descenso.

Con el corazón

El fulbito de domingo despertará en La Teja con Progreso y Cerro prometiendo más tranques que pases profundos desde las 10.00. Las barriadas amigas serán rivales por 90 minutos en un partido clave por el descenso. Los gauchos, en terapia intensiva en lo deportivo, vienen de ganar dos partidos trascendentales y buscan el tercero en fila para transformar el milagro en una lucha más tangible. Los albicelestes salieron de la zona roja con el triunfo ante Racing. El mundialista Gustavo Tejera será el juez.

A las 13.00, en Las Piedras, el que intentará dar batalla será Danubio, que ganó uno de los últimos 21 partidos que jugó y tiene cada vez más complicada su permanencia en primera. Juventud llega de empatar con Nacional, es un equipo que tiene menos puntos de los que merece y su única lucha parece ser la engrosar el promedio para no sufrir en 2027. Arbitrará Hernán Heras.

A las 16.00, mientras se van los últimos camiones de la feria del Parque Rodó comenzarán a jugar Defensor Sporting y Deportivo Maldonado con el pitazo de Mathías de Armas. La realidad de los rivales es diametralmente opuesta: los fernandinos son el equipo que mejor juega y está en la cima de la anual, mientras que el violeta solo ganó uno desde que llegó Mauricio Larriera. Cuidar el promedio es el tema que asusta por Punta Carretas.

En el desolado Centenario se verán las caras Peñarol y Albion a las 19.30. El carbonero perdió un punto valioso en los tribunales. Si quiere pelear el Clausura, ganar es imprescindible. Tiene algo más de margen en la tabla del año y jugará con resultados vistos. El pionero no sumó en este torneo corto y solo ganó uno de los últimos 12. La palabra descenso ya forma parte del diccionario que va a tener que leer de acá al final de la temporada. Esteban Guerra vestirá de negro y llevará el silbato.

Lo mejor para el final

Si ponemos los siete encuentros anteriores en consideración, es difícil determinar el partido de la fecha. La pelea deja de tener gracia cuando Montevideo City Torque y Liverpool exponen sus cartas. El negriazul lidera el Clausura, pero los celestes tienen puntaje perfecto, ya que todavía deben el encuentro con Peñarol. El único lamento previo de cara al gran espectáculo es que seguramente Marcelo Méndez colocará un equipo alternativo, ya que este partido le cae entre los dos juegos frente a Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Irá el lunes a las 19.00 en el Charrúa, con Esteban Ostojich impartiendo justicia.

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