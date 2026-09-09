La sexta fecha del Torneo Clausura tendrá los ocho encuentros distribuidos en tres jornadas, desde el sábado 12 hasta el lunes 14. La fecha tendrá como uno de sus principales atractivos el partido entre Wanderers y Nacional, que finalmente se disputará en el Parque Viera, y cerrará con Montevideo City Torque-Liverpool, después de la participación del equipo ciudadano en la Copa Sudamericana.

El sábado se abrirá la fecha a las 13.00 con Racing-Boston River en el Parque Roberto. A las 16.30, lo dicho: Wanderers recibirá a Nacional en su casa del Prado, después de varias alternativas que se manejaron debido al desarrollo, precisamente, de la Expo Prado en la Rural. El escenario bohemio tendrá aforo reducido y los hinchas tricolores dispondrán de 3.200 entradas: 1.400 para la tribuna Jorge Walter Barrios y 1.800 para la Obdulio Varela. Los precios para Nacional serán de $ 650 y $ 950 para socios y de $900 y $ 1.100 las generales, según la tribuna. A las 20.00, en el Ubilla, Cerro Largo enfrentará a Central Español.

El domingo habrá cuatro partidos. Progreso-Cerro abrirá la jornada a las 10.00 en el Paladino y Juventud-Danubio se jugará desde las 13.00 en el Parque Artigas. La programación sufrió un cambio en los dos encuentros siguientes: Peñarol-Albion, originalmente fijado para las 16.00, pasó para las 19.30 en el estadio Centenario, mientras que Defensor Sporting-Deportivo Maldonado tuvo el cambio al revés y se disputará a las 16.00 en el Franzini. El lunes, a las 19.00 en el Charrúa, Torque será local contra Liverpool, luego de visitar este jueves a Cienciano en Cusco por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo ciudadano jugará en Perú a las 21.30, hora uruguaya, y volverá a la actividad local apenas cuatro días después.