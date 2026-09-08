Wanderers-Nacional se queda en el Viera, pero con aforo limitado

El partido entre Wanderers y Nacional por la sexta fecha del Clausura finalmente se jugará en el Parque Viera. La definición llegó luego de que estuvo sobre la mesa la posibilidad de trasladar el encuentro, debido a las dificultades que genera la Expo Prado, que comenzará este viernes.

En horas de la tarde de este martes se realizó la reunión de seguridad, en la que se analizaron las condiciones para llevar adelante el encuentro en el escenario bohemio. Con el aval del Ministerio del Interior, se resolvió mantener la localía de Wanderers en su casa, aunque con una capacidad menor a la habitual. La exposición ganadera impide disponer de uno de los sectores previstos originalmente para el público visitante y obligó a reorganizar el ingreso de los hinchas.

El Centenario fue una de las alternativas consideradas por Wanderers, aunque el costo que implicaba tomar esa decisión era alto. También se estudió la posibilidad de trasladar el partido al estadio Landoni de Durazno, aunque esa opción tampoco prosperó. Con el Viera fijado para el sábado a las 16.30, el público tendrá 3.200 lugares disponibles: 1.400 en la tribuna Jorge Walter Barrios y 1.800 en la Obdulio Varela.

Wanderers viene de perder con Deportivo Maldonado y necesita los puntos, ya que está en zona de descenso. Para el bolso también es un partido importante, ya que igualó con Juventud de Las Piedras y casi no tiene margen de error para meterse en la pelea por el título del campeonato uruguayo.