Sin paro: el fútbol sigue pero la Mutual exige medidas

Este martes, en las instalaciones de Opta Coliving, en la zona de Punta Carretas, se realizó la asamblea general extraordinaria de la Mutual de Futbolistas Profesionales, que tuvo en el orden del día el trascendente abordaje de los hechos de violencia ocurridos en la cancha del Charrúa con hinchas de Danubio la semana pasada, y la consideración de posibles soluciones, ante un problema que excede largamente el incidente puntual mencionado.

Tal como se preveía, con base en lo que adelantaron los propios dirigentes de la Mutual y varios de los capitanes de los clubes que asistieron a la asamblea, se optó por no parar la actividad. La decisión hubiera generado inconvenientes adicionales, dado el ajetreado calendario en esta recta final de la temporada, que incluye definiciones en el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay. Hay que recordar, además, que a mediados de julio ya se había tomado la decisión de hacer un paro, tras incidentes en el clásico entre Rentistas y Cerrito por la Segunda División Profesional, que terminó con un jugador del bicho colorado herido por la intervención policial.

Ahora, la intención de la Mutual –luego de una asamblea en la que Sergio Pérez, el vicepresidente, destacó como “muy buena y muy concurrida”– es que el fútbol siga, pero con la implementación gradual de nuevas medidas que apunten a mejorar la seguridad de los futbolistas. También planean seguir manteniendo reuniones con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y con el Ministerio del Interior para combatir el problema de la violencia.

Mejor tecnología, más sanciones, más policías

“Estamos solicitando hace tiempo mayor actualización de la tecnología de cámaras que identifiquen a las personas”, expresó tras la reunión el presidente de la Mutual, Diego Scotti. El dirigente exigió “que todos sepamos quiénes asisten a los partidos, todos los que están dentro del espectáculo deportivo”, y descartó argumentos contrarios ya conocidos: “Muchas veces la excusa es el factor económico y entendemos que eso tiene que quedar de lado; por suerte y gracias también a los futbolistas y a muchos actores, hoy entra al fútbol un dinero muy importante”. Consideró que resulta necesario invertir en seguridad “para cuidar a todos los trabajadores, no solo a los futbolistas, y también para proteger al hincha y al espectáculo”.

Otro reclamo que elevaron los futbolistas tiene que ver con las sanciones tras los hechos de violencia. Desde hace ya un tiempo, la Mutual viene planteando una actualización del Código Disciplinario, un agiornamento que permita “aumentar las exigencias” y aplicar castigos más severos en algunos casos, aunque puntualizó que “como todo, hay que llevarlo a papel, hay que votarlo”.

Las mayores sanciones que piden los futbolistas apuntan a que “aquellos que no tengan un comportamiento debido dentro del espectáculo, obviamente, tengan las sanciones correspondientes, y que también la opinión pública, la sociedad se entere de la misma, y vea que cuando pasan estas cosas realmente hay sanciones graves; ahí estamos yendo hacia un proyecto de ley, que todos estamos de acuerdo que hay que impulsar”.

Scotti reveló que, luego de lo ocurrido en el Charrúa con Danubio, habían acordado que hubiera presencia policial por 30 días en los entrenamientos del club franjeado, donde el clima está complicado por la situación deportiva e institucional, y hoy se enteraron de que eso no ocurrió.

Al respecto, Scotti puntualizó un pedido directo a los clubes del fútbol uruguayo: “Nosotros estamos pidiendo más compromiso de los clubes, en hechos… Están faltando hechos en muchos de estos temas y, a nivel de seguridad, lo mismo”, expresó, dejando entrever su disconformidad con la diferencia entre lo que se habla y lo que se hace. “Los clubes tienen que gestionar la seguridad, tienen que tener personas idóneas en el área de la seguridad” dijo.

El presidente de la Mutual también valoró las intenciones de la AUF y del Ministerio del Interior, que trabajan en un convenio para que la cartera cuente con una guardia policial específica para espectáculos deportivos.