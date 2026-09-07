La Mutual de futbolistas tiene una importante asamblea este martes

Tras la invasión y agresiones en el Charrúa, la asamblea evalúa la falta de garantías de seguridad en un calendario apretado que preocupa a la AUF.

Este martes, el único día de la semana en el que no habrá fútbol profesional, se desarrollará la asamblea general extraordinaria de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Tendrá lugar a partir de las 18.00, de acuerdo a la convocatoria, mientras que el segundo llamado es a las 19.00, donde seguramente comenzarán la oratoria y el tratamiento de los temas que, como en toda asamblea, arrancan con la lectura y aprobación del acta anterior.

El segundo punto es el más trascendente: análisis de la situación generada por los recientes hechos de violencia y consideración de posibles soluciones. De este punto podrían salir medidas que, en su extremo, llegarían a parar el fútbol si así se mociona y lo votan los futbolistas.

El tercer punto es la distribución del acuerdo del derecho de imagen colectivo (25% operativo de la gremial) y la instrumentación de su administración.

Esta temática podría quedar relegada si el debate se centra en los hechos de violencia, anclados particularmente en lo que sucedió en el estadio Charrúa durante el partido de Copa Uruguay entre Danubio y Montevideo City Torque, cuando hinchas danubianos invadieron el campo de juego antes del final y llegaron a golpear a futbolistas del propio plantel franjeado. Lo ocurrido en el Charrúa no solo fisuró el pacto implícito entre la tribuna y los futbolistas, sino que también obligó a los capitanes a pactar un marco de contención: completar la actividad fijada por la Copa Uruguay y campeonato uruguayo durante el fin de semana, con la exigencia de definir medidas drásticas en el ámbito de la asamblea. En el antecedente inmediato, la agresión a un futbolista de Rentistas, el fútbol se paró y se dictaminó que no habría actividad de Primera y Segunda División “por los repudiables hechos de violencia que provocaron lesiones de gravedad a un compañero”.

la diaria se contactó con integrantes del ejecutivo de la Mutual, pero ninguno quiso dar declaraciones, argumentando que lo que tenga que decir el gremio se sabrá este martes a la noche. El pasado viernes, en una de las últimas apariciones públicas y en diálogo con el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay, el presidente de la Mutual, Diego Scotti, explicó que tras extensas reuniones virtuales entre capitanes y referentes se decidió no parar en ese momento, pero con el compromiso de llevar el reclamo a la asamblea y evaluar las acciones a seguir según las garantías que se ofrezcan. Scotti graficó la desprotección al señalar que la invasión ocurrió con gente entrando a la cancha caminando sin suficiente guardia para frenarla, y que el episodio no pasó a mayores únicamente por azar.

En esa misma entrevista, el presidente de la gremial confirmó la preocupación de la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol ante una eventual medida de fuerza en un calendario sofocado por la Copa Uruguay –donde la ausencia de una fase de grupos apretó los márgenes de las fechas–, pero fue claro en que la opción de parar el fútbol sigue sobre la mesa si la asamblea no encuentra respuestas concretas ni condiciones mínimas de seguridad para trabajar.