Entre los pases más destacados, el argentino Bryan Fernández jugará en Fénix, Douglas Bittencourt en Rentistas, el Colo Santiago Romero en River Plate y Diego Rolan en Cerrito.

Los planteles de la Segunda División Profesional se preparan para pelear por el ascenso. Es así que en la B los equipos mueven el mercado de pases para simbólicamente predeterminar sus chapas de protagonistas. En los últimos días hubo algunos partidos amistosos y algunas importantes llegadas, como la de Bryan Fernández a Fénix.

El equipo dirigido por Carlos Cannobio buscará volver a la divisional de privilegio. A las llegadas del arquero Nahuel Suárez y los jugadores Nicolás Prieto, Diego Rosa, Jorge González, Alex Silva, Ángel Rodríguez, Esteban González, Fabián Píriz, Gastón Colman, Ernesto Hernández y Bryan Olivera se incorporó Fernández en las últimas horas. Bryan, de dilatada trayectoria, hermano del ex Nacional Leandro Fernández, vistió a lo largo de su carrera las camisetas de Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento, Metz de Francia, La Calera de Chile, Necaxa de México, Portland Timbers de la MLS, Colón, Ferro, Deportivo Madryn, Morelia, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada en Argentina. Sin embargo, no juega desde el 14 de junio del año pasado.

Fernández ha tenido una carrera marcada por las adicciones, atravesó una larga suspensión por un control antidoping positivo en 2015, que se extendió hasta 2017. Cuando jugaba en Portland Timbers anunció públicamente su adicción y se vinculó al programa Substance Abuse and Behavioral Health de la MLS, pero no pudo llevar adelante el tratamiento y fue desvinculado del club, algo similar a lo que le había sucedido en Sarmiento de Junín años atrás. Logró recuperarse luego de su salida del equipo estadounidense, pero también debió desvincularse de Ferro y luego de Deportivo Madryn, período en el que estuvo incluso internado.

Fénix se enfrentó a Cerro en un amistoso y el once inicial formó con Nahuel Suárez, Alan Acevedo, Estaban González, Ángel Rodríguez, Fabián Lautaro Centurión, Fabián Píriz, Nicholas Negro, Matías Cabrera, Sebastián de Marco, Axel Pérez y Gastón Colman. El ave también confirmó en las últimas horas la llegada de otro argentino, Lucas Goberville, proveniente de Deportivo Laferrere.

Por su parte, Rentistas, además de asegurarse a Juan Moreira, figura de su tradicional rival, Cerrito, afirmó la defensa con Pablo Pírez y Sebastián Diana, pero además contrató a Horacio Sequeira, Juan Pablo Plada, Franco Cabrera, Joel Posio, Ramiro Méndez y Franco Martínez. En las últimas horas el bicho colorado anunció la llegada del delantero ex Miramar Misiones y Tacuarembó Douglas Bittencourt.

Cerrito no se quedó atrás y atravesó la línea de las diez contrataciones, la más llamativa de las cuales quizá sea la llegada de Diego Rolan, el ex Defensor Sporting y selección uruguaya que había dejado la actividad profesional. Se sumaron a las altas del albiverde para 2026 Rodrigo Viera, Román Ugarriza, Rodrigo Viega, Washington Silva, Matías Kouyoumdjian, Luis Barbat, Francisco Casanova, Mateo Ayres, Roberto Hernández, Luis Machado, Ignacio Yepes y Ezequiel Silveira.

Otro que busca ser candidato es River Plate, tras su descenso después de un tirón de años en Primera. El darsenero disputó un amistoso con Montevideo City Torque la semana pasada y paró en el equipo titular la siguiente formación: Damián Frascarelli, Mauricio Gómez, Carlos Rodríguez, Brian Ferrares, Mathías Rodríguez, Alejandro García, Felipe Chiappini, Matías de los Santos, Santiago Romero, Inti López y Cristian Techera. Los dos Rodríguez, De Los Santos, Chiappini, Gómez, Maximiliano Burruzo, Alejandro García, Techera y Ferrarés son altas del equipo de Raúl Zalazar y el Gato Leandro Silva. En las últimas horas el club anunció la llegada del ex Nacional y Danubio Santiago Romero.

En tiendas de la calle San Martín, Colón se aseguró al argentino Tomás Lerman, Ramiro Quintana, Lucas Suárez, Renato Vidal, Faustino Fernández, Brian Paz, Emiliano Vidart, Anthony Sosa, Maxi Hoffman, Kevin Rivero, Agustín de Armas, Bryan Paz, Lisandro González, Martín Coirolo, Diego Núñez, Ignacio Charruti, Bautista Cabrera, Juan Pedro Riva y Faustino Choca, capitán de la tercera de Nacional. Se confirmó también la llegada de un futbolista serbio, Nikola Peric, que viene de jugar en el fútbol brasileño.

Por su parte, La Luz, que primero que nada nombró a Julio Fuentes como entrenador en su vuelta al club, contrató para la temporada 2026 a Jonathan Baeza, Francisco Martirena, Federico Millacet, Maxi Brito, Gonzalo Vega, Diego Vicente, Mauricio Aquino, Facundo Sosa, Lucas Pias, Luca Barreto, Facundo Méndez, Manuel Núñez, Gabriel de León, Nahuel Albano, Alejandro Prieto, Matías Silva, Pablo Porcile y Delis Vargas.

En Uruguay Montevideo, bajo la dirección técnica de Valentín Villazán, llegaron Gonzalo Pelúa, Facundo Techera, Theo Casavalle, Lucas Ortiz, Lucas Rodríguez, Bruno Barja, Gabriel Araújo, Facundo Silvestre, Luciano Minhondo, Mateo Pisso, Andrés Samurio, Cristian Lima, Maxi Viera, Gonzalo Barreto, Nahuel Gómez, Luis Toco Maldonado y el ex Peñarol Guzmán Pereira.

El Huracán de Martín Siri es otro de los que se han movido con acierto en este período de pases. Se aseguró para la defensa al ex Wanderers Emiliano García. Pero además Siri cubrió el arco con Nicolás Gentilio y llegaron Federico Alonso, Joaquín Robatto, Anthony Cutti, Facundo Silvera, Rodrigo Rey, Jairo Coronel y Franco Mederos.

De la misma manera, Miramar Misiones parece acomodarse. Tras la llegada de Eduardo Acevedo como entrenador, el mono de Villa Dolores buscará volver a Primera y para eso contrató a Bruno Cerrón, Bruno Abbate y Maxi Caetano. Jhonny da Silva será el arquero cebrita, Federico Acosta es otro de los que llegaron a la institución del Parque Batlle, que quiere sumar también al ex Peñarol Felipe Avenatti.

Los equipos del interior del país también hicieron sus movimientos. Plaza, recién descendido, fue uno de los que incorporó en menor medida. Contrató a Nicolás González y Michael López. También se confirmó la vuelta al patablanca de Valentín Amoroso. En el renovado Oriental de La Paz, que dirigirá técnicamente Darío Flores, firmaron Matías Rigoletto, Facundo Briñón, Julio Caballero, Joaquín Vera, Christian Franco, Emiliano Bermúdez, Franco Tejera, Enzo Vlaeminch, Christian Paiva, Martín Vallejo, Nicolás Kozlovsky, Alberto Medina, Francisco Burgio, Lautaro Irigoyen, Maicol Gularte, Thiago González y Bruno Motta. En Tacuarembó las novedades pasan por la llegada de Jeremy Mesa, Mateo Pereyra, Ángel Maciel, Esteban de Lima, Ayrton Castro, Diego Méndez, Santiago Vargas, Matías Maciel, Tizian Varela, Ian López, Anderson Brum, Leonardo Olavarría, Martín Marta, Sebastián Píriz y Nicolás Mello. El renovado equipo del norte que dirigirá el ex Miramar Bernardo Giordano, también se aseguró a Maxi Camargo, Federico Pintado, Alex Perdomo, José Duarte, Joaquín Moreira, Enzo Acosta y Claudio Dafonte.

En el Paysandú de Emiliano Alfaro, los nombres son Ignacio Pintos, Luis López, Jefferson Orejuela, Emiliano Bonilla, Miguel Samudio y Franco López, el ex Progreso. Finalmente, los más atrasados son los del equipo carolino de San Carlos. Atenas mantiene adeudos con el plantel que ya reclamó mediante un comunicado que difundió la Mutual. Hasta ahora no ha avanzado como se esperaba el vínculo fundamental con el Middlesbrough inglés.