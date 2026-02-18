Anderson Maldonado, del Club Náutico Boca del Cufré, el 18 de febrero de 2026, durante la 54ª edición de las Rutas de América, en Santa Lucía. Foto: Juan Manuel Alboresk

Luego de un accidente en el que se vieron involucrados algunos ciclistas, Ignacio Maldonado, hermano de Anderson que lideraba la tabla, pasó al tercer lugar. El ganador de la etapa fue Leonel Rodríguez, competidor del Club Náutico de Boca del Cufré.

La 54ª edición de las Rutas de América, rodará por el país hasta el domingo 22 de febrero. Tuvo su primera etapa el lunes en Fray Bentos, siendo la costumbre hacerla en Montevideo. En la prueba contrarreloj que dio inicio, la etapa tuvo 22 kilómetros en un circuito que empezaba y terminaba en suelo fraybentino. El ganador fue el uruguayo Agustín Alonso, del Club Náutico Boca del Cufré. Alonso, nacido en Libertad, San José, conoce lo más alto del podio ya que ganó la Vuelta Ciclista en 2022, pero además fue campeón nacional sub 23 en 2019 y campeón nacional élite en 2022 y 2024.

En la segunda etapa, disputada el martes entre Fray Bentos y Mercedes, se impuso Juan Caorsi, de Armonía Cycles. El último campeón Ignacio Maldonado, pasó a liderar la tabla general, dejando 11 segundos atrás a su hermano Anderson.

La tercera etapa tuvo lugar en el día de hoy, desde el mojón 207 de la ruta 2 en José Enrique Rodó, Soriano, hasta Santa Lucía, casa del Alas Rojas, con un recorrido total de 158 kilómetros.

Anderson Maldonado pasó a ser el nuevo malla oro, con una ventaja de 15 segundos sobre su compañero del Club Náutico de Boca del Cufré, Pablo Bonilla. Su hermano, Ignacio Maldonado quedó relegado al tercer lugar, luego de verse involucrado en un accidente entre varios ciclistas: Agustín Alonso con la malla líder cayó junto a Roderyck Asconeguy. El hecho no fue de gravedad pero los tres perdieron unos segundos claves.

El vencedor en la jornada de hoy fue Leonel Rodríguez, competidor del Club Náutico de Boca del Cufré. El argentino Alejandro Quilci, del Club Alas Rojas de Santa Lucía, y Juan Echeverría, del Club Ciclista Cerro Largo, completaron el podio.

Mañana la etapa va de Canelones al Salto del Penitente, con un recorrido total de 150 kilómetros.

ETAPAS RESTANTES ETAPA 4 – 19 DE FEBRERO Canelones – Salto del Penitente en Minas (150,8 kilómetros) ETAPA 5 – 20 DE FEBRERO Minas – Rocha (150 kilómetros) ETAPA 6 – 21 DE FEBRERO La Paloma – Maldonado (135,4 kilómetros) ETAPA 7 – 22 DE FEBRERO Maldonado – Montevideo (150,8 kilómetros)

