El ciclista del Náutico Boca del Cufré ganó en el sprint de la prueba élite masculina; Roderick Asconeguy fue el más rápido en la contrarreloj masculina, mientras que Luciana Wynants y Mariana García se quedaron con los títulos femeninos.

Entre el viernes y el domingo se corrió en Rocha el Campeonato Nacional de Ruta. La última prueba, la élite masculina –donde estaban puestas las miradas porque, entre otras cosas, corría el campeón defensor, Thomas Silva– se resolvió con una fuga donde el mejor embalador fue Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré), consagrándose campeón uruguayo tras una actuación marcada por la lectura inteligente del desarrollo y el respaldo del trabajo de su equipo.

La clave de la competencia empezó a falta de prácticamente tres vueltas, cuando se conformó la escapada que terminó siendo decisiva. El grupo de punta quedó integrado por Rodríguez, su compañero Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré), Roderick Asconeguy (Dolores Cycles) y Silva, dejando atrás al resto del pelotón.

Dentro de ese cuarteto, Rodríguez optó por una estrategia medida. Se mantuvo resguardado, mayormente a rueda de su compañero, de a ratos sin asumir la responsabilidad del ritmo. Quien tomó la iniciativa fue Thomas Silva, que llevó adelante gran parte del trabajo en la fuga y lanzó varios ataques con el objetivo de desprender rivales y romper la sociedad del Náutico Boca del Cufré. Lo hizo en un par de ocasiones, pero nunca pudiéndose distanciar del todo.

Con el paso de los kilómetros, la definición quedó planteada para el embalaje y Rodríguez, siempre bien ubicado y uno de los mejores embaladores que hay en el país, terminó imponiéndose tras la arrancada final.

Categorías destacadas

El viernes, el primer día de competencias, se corrieron contrarreloj en todas las categorías. En la élite masculina el ganador fue Asconeguy, dejando en segundo lugar a Alonso y tercero a Silva.

En la carrera de ruta élite femenina, Luciana Wynants (Armonía Cycles) se quedó con el título, escoltada por su compañera de equipo, Paola Silva, mientras que Ana Seijas (libre de Rocha) fue tercera. En la contrarreloj, la campeona fue Mariana García (Dolores Cycles), seguida por Paola Silva y Ana Álvarez (libre de Colonia).

En las categorías juveniles, el Nacional también tuvo buenas actuaciones y ganadores que confirmaron su proyección. En la ruta junior masculina Andy Devotto se quedó con el título, mientras que en la ruta sub 23 masculina el campeón fue Pablo Bonilla. En la rama femenina, la ruta sub 23 fue para Florencia Revetria y la junior se la quedó Sol Mockford.

La contrarreloj individual repitió varios de esos nombres: Mockford volvió a imponerse en junior femenino, en la sub 23 masculina el doblete fue para Bonilla, mientras que en sub 23 femenino el título fue nuevamente para Revetria. El restante ganador fue Laurencio Aquino, campeón junior masculino.