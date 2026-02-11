En el campeonato que se desarrollará en marzo en Ecuador, los tricolores comparten grupo con Belgrano, Santiago Wanderers y Liga de Quito.

Nacional, el próximo representante uruguayo de la Copa Libertadores Sub 20, resultó sorteado en el grupo C para la próxima edición, que se llevará a cabo en Ecuador entre el 7 y el 22 de marzo. Los jóvenes tricolores que clasificaron a la competición continental que se juega por décima vez son los de la cuarta división de 2025, campeones uruguayos en la categoría, y compartirán el grupo C con Belgrano de Córdoba, bicampeón de la misma categoría en Argentina, Santiago Wanderers de Valparaiso, después de 12 años campeón del Campeonato Nacional Formativo sub 20 de Chile, Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeona del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol sub 19 y uno de los dos representantes ecuatorianos en la Libertadores juvenil que se juega con 12 participantes, con un representante de cada país más el último campeón sub 20, Flamengo, más un segundo clasificado del país organizador, que en este caso es la Universidad Católica de Quito -el mismo club que está jugando en la primera fase de la Libertadores absoluta ante Juventud de Las Piedras-.

Las otras dos series quedaron conformadas por Flamengo, que estaba predeterminado que sería el 1A, Independiente Medellín, Bolívar de La Paz y Estudiantes de Mérida -los campeones de Colombia, Bolivia y Venezuela, respectivamente-, mientras que en el grupo B estarán Palmeiras, que fue campeón de Brasil, el campeón incaico Sporting y la U Católica Quito. No están confirmados los estadios en donde se jugará, pero seguramente se alterne entre el estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el también quiteño Rodrigo Paz, la Casa Blanca.

El torneo se jugará con el desarrollo de los tres grupos en régimen de todos contra todos (tres partidos), y clasificarán a semifinales el primero de cada serie y el mejor de los tres segundos. A partir de esto, se conformarán las llaves semifinales que resolverán a los finalistas.

Nacional tiene muchísimos jugadores habilitados para el torneo continental; los nacidos a partir del 1º de enero de 2006, varios de ellos jugando ya en el Apertura de la Primera División Profesional, como es el caso de Agustín de los Santos, Federico Bais y Rodrigo Martínez, más algunos que estuvieron en los partidos de la Copa de la Liga o de la Serie Río de la Plata, Luciano González, Luciano Montaos y Román Clematte, o el delantero coloniense Pavel Núñez, que ya tiene contrato profesional desde hace tiempo. Pero aún estamos lejos de saber qué futbolistas concurrirán a Ecuador con la conducción técnica de Santiago Espasandín.

La vigencia uruguaya en la Libertadores sub 20

Nacional es uno de los dos clubes que ya consiguió coronarse en la Libertadores sub 20, cuando en 2018 venció en el Centenario a Independiente del Valle en la final, mientras que Peñarol es el otro que alzó la copa, en este caso, en Ecuador en 2022, cuando aquel equipo que dirigía Marcelo Broli -luego campeón del mundo en la misma categoría a nivel de selecciones con Uruguay- derrotó en los penales otra vez a Independiente del Valle. Muchos de aquellos campeones con la aurinegra después siguieron con la celeste sub 20 y fueron campeones mundiales: Randall Rodríguez, Damian García, Santiago Homenchenko y Mathías de Ritis.

Algo parecido sucedió con los tricolores campeones de 2018, aunque en ese caso su consagración fue a nivel personal con pases al extrajero de Franco Israel, Emiliano Martínez Toranza, Brian Ocampo, Santiago Rodríguez, Alfonso Trezza, Thiago Vecino, Juan Manuel Sanabria, Leandro Lozano y Mathias Laborda. Había entre aquellos campeones cinco floridenses que da la casualidad en 2026 que todos juegan en lugares distintos. El internacional, Sanabria, juega en México en San Luis; Ocampo lo hace en España, en el Cádiz; Trezza está en el fútbol de Portugal, en el Arouca; Buffa es el arquero de Wanderers y Barrios está haciendo goles en el torneo del sur para la selección de Florida.

Nacional y Peñarol son los únicos uruguayos campeones de la Libertadores, pero sin embargo no son los únicos que han llegado a la final, dado que en la segunda y en la tercera edición Defensor Sporting y Liverpool estuvieron en la definición.

En 2012 en la violeta había jugadores como Giorgian de Arrascaeta, Diego Laxalt, Federico Gino, Gabriel Toro Fernández y el actual entrenador de Necaxa, Martín Varini. Perdieron en la final 1-0 contra River Plate argentino.

Un año después el que llegó a la final fue el negriazul, que cayó 1-0 ante San Pablo en la final. Liverpool tenía un equipo en el que jugaban Nicolás de la Cruz, Juan Ignacio Ramírez, Facundo Mallo y Sebastián Lentinelly.

También se metieron en semifinales River Plate, en 2018, que estuvo cerca de jugar la final ante Nacional, pero cayó ante el impactactante Independiente del Valle y terminó tercero; Peñarol, que en 2023 cayó por penales en el partido por el tercer puesto ante Cerro Porteño, y Danubio, que el año pasado perdió el tercer puesto ante Belgrano de Córdoba.

La condición de futbolistas juveniles es la que permite a los uruguayos seguir dando la pelea tal como lo demuestran las nueve ediciones anteriores, en donde los equipos de la Asociación Uruguaya de Fútbol llegaron a cuatro finales y en seis ocasiones a semifinales -porque en 2018 fueron dos los clubes uruguayos que definieron posiciones entre los mejores cuatro-.

Después se van a otros continentes o a equipos poderosos económicamente de América, y hasta sucede que ganan la Libertadores con camisetas extranjeras, como en los casos de De Arrascaeta y De la Cruz, porque nuestros clubes de ninguna manera los pueden retener.