El Timao venció 2-0 al equipo de los uruguayos y se consagró en la Supercopa brasileña; Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta fueron titulares mientras que Nicolás de la Cruz ingresó en el complemento.

Al igual que se jugó la Supercopa en Uruguay, donde se consagró Peñarol, se disputó el mismo torneo en Brasil, que enfrentó a Flamengo —campeón del Brasileirao— y a Corinthians —campeón de la Copa de Brasil—.

El Timao se quedó con la final que se disputó en Brasilia con un elocuente 2-0 contra el máximo favorito. Gabriel Paulista anotó el primer tanto a los 26 minutos reciclando una segunda pelota dentro del área, instantes después de que su equipo se había salvado milagrosamente sacando una pelota en la línea.

Yuri Alberto, a los 99', liquidó la historia aprovechando que el rival estaba jugado totalmente al empate. En primera instancia, el VAR anuló el tanto, pero luego de trazar las líneas se confirmó que el delantero estaba habilitado.

Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta fueron titulares en el elenco perdedor, que también tuvo el ingreso en el segundo tiempo de Nicolás de la Cruz, quien se quedaría a disputar la temporada en el elenco de Río de Janeiro pese a algunos rumores de salida por su situación sanitaria con una de sus rodillas.

Corinthians se acerca en el historial

La primera edición de la Supercopa en Brasil fue en 1990, luego se disputó en 1991 y tuvo una espera de casi 30 años para retomarse en 2020; hasta el momento se disputó nueve veces el trofeo.

Flamengo sigue siendo el más ganador con tres títulos, conseguidos en 2020, 2021 y 2025. Corinthians, que no ganaba desde 1991, llegó a su segundo festejo. Con uno están Gremio -primer ganador-, Palmeiras, Atlético Mineiro y Sao Paulo.