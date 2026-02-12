El último campeón de la Copa Nacional de Selecciones quedó fuera de la pelea.

Florida, Canelones, Colonia del Sacramento y Durazno en el Sur, y Liga Mayor de Maldonado, Cerro Largo, Zona Oeste de Maldonado y Lavalleja en el Este, se sumaron a los semifinalistas ya conocidos del Litoral, Río Negro, Liga Agraria de Salto, Guichón y Nueva Palmira, y los del Litoral Norte, Salto, Tacuarembó, Rivera y Paysandú, y esperan el feriado de carnaval para empezar a definir quiénes son los finalistas de cada torneo.

Sur y después

Han pasado dos o tres minutos de la victoria de Florida sobre San Gregorio de Polanco por 3-1 en el Campeones Olímpicos, lo que ha permitido a los albirrojos quedarse con la llave de cuartos de final como el mejor clasificado, con un global de 6-3 tras la victoria en la ida 3-2 en la Península Dorada. Ante la algarabía de la afición floridense, los jugadores festejan en la cancha la doble victoria –la de ganar y la de seguir adelante– cuando, después de saludar a su gente, tres o cuatro futbolistas de Polanco se tomaron su tiempo para, en la derrota, cruzarse la cancha y saludar y abrazar a sus vencedores, redimensionando la competencia, reforzando la idea de las cosas que pasan en Nuestro Mundial.

Con una muy buena entrada en el remozado estadio floridense, Florida fue ganando a partir del inicio del segundo tiempo con hermoso gol de Ronaldo Barrios. Lo empató y le puso emoción San Gregorio con un golazo de Facundo Antunes, pero un magnífico tiro libre de Dilan Carrato dio tranquilidad en el 2-1, que aseguró con otro gran gol Facundo Spinelli.

Florida fue el mejor clasificado de las tres llaves de los falsos cuartos de final y hubo que esperar que terminaran los otros partidos para saber a quién enfrentaría en semifinales, dado que su rival sería la selección que quedara como mejor perdedora.

Luego se supo que ese rival no saldría de la llave que enfrentaba a Canelones y San José, que jugando en el Casto Martínez Laguarda de la capital josefina terminaron empatando 1-1, lo que volcó la clasificación hacia los canarios con un global de 2-1 al haber ganado en la ida en el Martínez Monegal 1-0, y asimismo dejaba afuera a San José con un punto y -1 de diferencia de goles.

La llave estaba en saber cómo terminaría en el Landoni de Durazno el partido al que los duraznenses habían llegado muy golpeados al perder 4-1 en el Suppici de Colonia. La cosa fue que, después de estar perdiendo, la roja del Yí dio muestras de su temperamento y calidad y del 1-2 en contra empezó a remontar y el gran Kevin Lacuesta metió una tijera a lo Suárez que marcó el 4-2. Parecía inminente que llegaría el quinto, que fue del Carita Monzón para poner el 5-2 final y de ahí a los penales tras un empate en el global de 6-6.

Ya con los dos clasificados porque no había ningún otro perdedor con 3 puntos, ganó Colonia, por lo que directamente quedó establecido que una vez más se pondrá en escena el viejo clásico sureño entre Durazno y Florida, con el primer partido a jugarse este domingo a las 20.00 en el Landoni, mientras que en la otra llave se enfrentarán Canelones y Colonia, el sábado en el Supicci coloniense.

Este lugar

Con cuatro goles de Matías Tavares, dos cada uno de Guillermo Sturzenegger, Facundo Suárez y Mateo Maresca, y uno de Gonzalo Gadea, la Liga Mayor de Maldonado pasó por arriba en la cancha del San Carlos a Santa Clara de Olimar, y terminó rematando la serie con un global de 16-0 después de haber ganado en la ida 5-0. Maldonado está imparable, es el único equipo de los 35 participantes de este campeonato del interior que tiene puntaje perfecto, y además ahora ya lleva ocho partidos ganados con 30 goles a favor y dos en contra.

Su rival en semifinales será Lavalleja, que en el Juan Antonio Lavalleja de Minas dio vuelta la serie ante Treinta y Tres y clasificó por mejor diferencia de goles. Los de Gerardo Cano, que habían perdido 2-1 en el Centro Empleados de Comercio de Treinta y Tres, ganaron 3-0, en un partido que recién pudieron resolver en el segundo tiempo –y que terminó con líos–.

La otra llave quedó conformada por Zona Oeste de Maldonado, que en Pan de Azúcar resolvió con un empate 0-0 lo que había empezado unos días atrás en el Sobrero de Rocha ganando 2-1, y Cerro Largo, que jugando en el Ubilla de Melo pudo resolver su serie ante Canelones del Este por diferencia de goles, luego de ganarle 4-2 después de haber perdido en la ida 1-0 en el Hugo Rava de Empalme Olmos.