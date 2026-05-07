Franco Pizzichillo, de Montevideo City Torque, tras convertir el primer gol de su equipo, el 6 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Los uruguayos hicieron un muy buen partido como locales, venciendo a Palestino y quedando en muy buena posición para seguir de largo en el torneo.

Lo de Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana es un campañón. Hay que decirlo con todas las letras. El equipo de Marcelo Méndez venció 1-0 a Palestino en el Centenario y quedó primero en el grupo F tras cuatro fechas: Torque ganó tres partidos y perdió uno. Teniendo en cuenta que en la Sudamericana pasa solo el primero y que el segundo juega playoffs, los ciudadanos hoy por hoy les sacan cinco puntos al tercero –Deportivo Riestra– cuando faltan seis por jugar. Con esta realidad, es muy probable que Torque dispute una instancia más cuando termine esta fase.

En esta cuestión de números para estar arriba también ha sido importante el rendimiento del equipo, tanto en su faceta colectiva como individualmente. A propósito de esto último, Franco Pizzichillo es uno de los más destacados en lo que va de la copa. Este miércoles fue el autor del gol de la victoria.

La Sudamericana ahora entra en un parate y jugará las dos últimas fechas a mediados y finales de mes. El 19, Torque recibirá como local a Riestra –los argentinos son los únicos que le han ganado– y ahí nomás puede certificar su destino o buena parte de él. Si esto no sucede, el cierre será intenso porque los ciudadanos visitarán a Gremio en Porto Alegre.

Enzo Rocoy Vicente Espinoza, de Palestino, y Salomón Rodriguez, de Montevideo City Torque, el 6 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Sudamerica en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

A fútbol

El martes, Sergio Blanco, director técnico de Juventud, les decía a sus futbolistas que estaban jugando “como cuadro grande” contra Atlético Mineiro, también por la Sudamericana. Se lo demostraron al rato y después de estar perdiendo 0-2, al igualar el partido y tener chances de llevárselo puesto. Lo traigo a colación para sostener una realidad: hay equipos que juegan bien al fútbol. Como Juventud, Torque es uno de ellos.

En el Centenario el ciudadano se plantó para ganar. El entrenador salió con su habitual 4-3-3, que no es una fórmula ni nada que se le parezca, sino una forma de jugar intensa, con presión alta, con movimientos rápidos, con o sin pelota, con transiciones verticales hacia el arco rival, todo sustentado en una buena defensa y un mejor arquero. Palestino, frágil, lejos del equipo que fue años anteriores, sufrió desde el arranque.

Esteban Obregón, de Montevideo City Torque, Dilan Zúñiga, de Palestino, el 6 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Sudamerica en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Dos de los de arriba, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón, a los 15 ya generaron la primera. El primero se la pasó al segundo y no fue gol porque la atajó el arquero de los chilenos, Sebastián Pérez. Esa fórmula Rodríguez-Obregón –como antes o viceversa– se repitió en varias ofensivas más, también generando peligro. A ellos se les sumó Ramiro Lecchini, siempre picante, y no se quedaron atrás Francisco Montes y Pizzichillo, que se sumaron desde la zona de volantes.

El primer tiempo se fue sin goles pese al esfuerzo de Torque, que tuvo premio, a los cinco minutos de iniciado el complemento, con el golazo de Pizzichillo. Si bien sufrió en alguna, el equipo uruguayo manejó los hilos y terminó ganando con justicia. Tiene la pelota en su cancha y, seguro, irá por más.