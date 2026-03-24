Los fernandinos vencieron 1-0 a Montevideo City Torque con gol de Santiago Ramírez y volvieron a la línea de Peñarol y Racing.

En el comienzo de la octava fecha del Apertura, Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque cumplieron con la promesa de buen partido y regalaron un trámite muy entretenido que alteró la siesta fernandina en las más de 500 personas que llegaron al Campus para ver un choque entre dos equipos que buscaban un resultado positivo para mantenerse arriba.

La continuidad de partidos y la fecha entre semana hizo que los dos entrenadores rotaran mucho las oncenas. En el locatario volvió a la zaga Hernán Menosse y atajó Adriano Freitas, mientras que Marcelo Méndez dejó en el banco a Facundo Silvera, Franco Pizzichillo y Gonzalo Montes, mientras que Salomón Rodríguez no estuvo en el plantel.

Santiago Ramírez, sobre el final del primer tiempo, hizo el único gol del partido. Los fernandinos volvieron a lo más alto de la tabla del Apertura, pero, sobre todo, se siguen alejando de la zona roja del descenso.

Montevideo City Torque no perdía desde la primera fecha, cuando cayó ante Peñarol, y esta derrota parece alejarlo de la lucha por el torneo corto.

Lo bueno se hace esperar

El primer tiempo marcó el dominio en la posesión de Torque, bancando el trámite desde la tenencia e intentando jugar por las bandas para terminar con el centro con Nahuel da Silva, el más peligroso de los ciudadanos en el arranque. Fue buena la presión en mitad de cancha del elenco de Marcelo Méndez, equipo al que le faltó una segunda aparición en el área para generar más incidencias por el centro.

Deportivo Maldonado fue más directo, apuntó a pelotazos a las espaldas de los laterales –sobre todo de Eduardo Agüero– para explotar la velocidad de sus atacantes, y por derecha generó lo mejor con Christian Tabó y Maximiliano Noble.

Con sus armas, los dos generaron situaciones permanentes e hicieron trabajar a los arqueros, que tuvieron apariciones importantes. El celeste estaba mejor en cancha, pero el locatario rompió la paridad sobre el cierre del primer tiempo con una buena trepada de Martín Ginzo, que levantó un centro al segundo palo para que Santiago Ramírez colocara el golpe de cabeza a la red. El fútbol no sabe de merecimientos y el locatario se fue con ventaja al descanso.

Saber bancar

El segundo tiempo arrancó con poco tránsito en la mitad de la cancha, mucho ritmo en el ida y vuelta y los dos equipos siguieron generando aproximaciones en el arco oponente.

Con el paso de los minutos la necesidad hizo que Torque se volviera a adueñar del balón, se plantara sobre el campo rival y generara las principales situaciones. Da Silva no tuvo la mira calibrada ya que definió mal en un par de situaciones propicias para conseguir el empate.

Más allá del asedio, el Depor se defendió bien para transitar el epílogo con más sufrimiento en el marcador que en el trámite. Adriano Freitas dio seguridad bajo los palos, pero también siendo rápido para cortar balones profundos, y Menosse ganó todos los duelos aéreos en los centros que llegaron de los costados. Lo pudo liquidar el elenco fernandino de contragolpe, pero Elías de León falló una jugada servida en el área chica.

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