Peñarol visita a Boston River en Florida y Racing recibe a Progreso; Albion y Wanderers jugarán un encuentro clave por el descenso.

Pasó la séptima fecha del Torneo Apertura y rápidamente está la octava para comenzar. La etapa que va entre semana se jugará entre martes y jueves; los dos líderes buscarán seguir en esa pelea mano a mano de la que, por el momento, no se bajan.

Peñarol es el primero en salir a escena; visitará a Boston River el miércoles a las 20.30 en Florida, con Mathías de Armas en el arbitraje. El carbonero tendrá la baja de Maximiliano Olivera, expulsado en el triunfo ante Cerro; Diego Laxalt, Lucas Hernández, Nahuel Herrera y Abel Hernández continúan en sanidad. Ignacio Ithurralde debutó en el sastre ganándole a Progreso en el primer triunfo del campeonato para su equipo.

Justamente el equipo tejano visitará al otro líder: Racing. La escuelita de Sayago abrirá sus puertas el jueves a las 13.00 para ver a ese equipo pragmático que ganó 1-0 los últimos tres encuentros que disputó. Los de Leonel Rocco, sumergidos en el descenso y con ocho lesionados, intentarán sumar para engrosar su promedio, algo que urge en La Teja. Andrés Matonte será el juez.

Partidazos a la vista

La fecha se abre en horario inusual pero con uno de los mejores partidos para ver: Deportivo Maldonado recibe a Montevideo City Torque el martes a las 14.00 en el Domingo Burgueño Miguel, con Felipe Vikonis impartiendo justicia. Los fernandinos perdieron y se bajaron de la cima, mientras que el equipo ciudadano de Marcelo Méndez está segundo, a dos puntos de los líderes.

A la misma hora, pero el miércoles, Albion y Wanderers se enfrentan en el Franzini. Son dos rivales directos en la lucha por evitar el descenso y que, además, vienen de ganar. El bohemio recupera a Fabricio Formiliano y Gonzalo Freitas tras la suspensión. Federico Modernell será el juez.

El jueves a las 16.00 en el estadio María Mincheff de Lazaroff, Danubio recibirá a Defensor Sporting en un partido que ambos equipos encaran como clásico; Javier Burgos impartirá justicia. A los dos les quedó lejos la lucha por el Apertura, aunque el violeta viene de dar el campanazo al vencer a Nacional.

Debuta Bava

Con la llegada de Jorge Bava, Nacional intentará salir del mal momento recibiendo a Cerro Largo el martes a las 20.30 en el Gran Parque Central. El tricolor está a seis de los líderes; más allá de lo numérico, buscará cambiar la cara futbolística. Vuelve Maximiliano Gómez de la suspensión, mientras que Maximiliano Silvera continúa en sanidad. El arachán llega de dos victorias en fila, en los que convirtió tres goles en cada partido. Leodán González será el juez.

En la previa del juego nocturno, la tarde del martes se activa en el Parque Viera con Liverpool y Central Español, a las 17.00, con Bruno Sacarelo en el arbitraje. El negriazul no pudo dar el paso adelante para afianzarse como retador al título; el palermitano suma cuatro encuentros sin ganar y viene en caída, acercándose de a poco a la zona roja.

El miércoles a las 17.00, con Augusto Olmos impartiendo justicia, jugarán Cerro y Juventud de Las Piedras en el Tróccoli, en otro partido de necesitados. Son los últimos dos equipos en la tabla de posiciones del Apertura; en el albiceleste debutará en la dirección técnica Alejandro Apud.

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