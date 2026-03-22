Montevideo City Torque quedó solo en el segundo lugar mientras que Wanderers sumó un gran triunfo en su lucha para mantener la categoría; el martes comienza la etapa 8.

Terminó la séptima fecha del Apertura y la mitad del torneo corto se asoma. La tabla de posiciones, que estaba apretada, se empieza a estirar como un chicle, con algunos equipos que se despegan y la mayoría que se empieza a acoplar al pelotón del medio, mientras que los rezagados complican sus diferentes luchas temprano en la temporada.

Quedan dos líderes

Racing tiene el molde, ganó los últimos tres partidos por 1-0 y con goles agónicos. El del último sábado tuvo todos los condimentos. Córner desde la derecha, cerca de la hora, la tormenta presente en Sayago y una pelota que dio la sensación de salir cuando se desprendió de la pierna del pateador, aunque no se pudo encontrar evidencia más allá de lo que pareció en la perspectiva de la cámara. Dicen las reglas universales del fútbol que dos cabezazos en el área son gol y Felipe Álvarez lo confirmó para que la escuelita le gane a Liverpool. El negriazul sumó un punto de los últimos seis enfrentando a rivales directos y parece bajarse de la pelea.

Peñarol le ganó 3-1 a Cerro en el Campeón del Siglo. La noche parecía tranquila con los goles de Matías Arezo y el colombiano Luis Angulo, pero se complicó sobre el final del primer tiempo con la expulsión de Maximiliano Olivera y el tanto de penal de Cristian Barros. Con los dos equipos con diez hubo espacios en el complemento; si bien el carbonero no sufrió, el resultado corto puso algo de incertidumbre que quedó disipada con el tanto de Roberto Fernández desde el punto blanco, en decisión polémica de Andrés Matonte ya que el toque sobre Facundo Batista fue leve.

De los líderes se bajó Deportivo Maldonado, que perdió 3-1 en su visita a Melo. Los fernandinos arrancaron ganando con gol de Maximiliano Noble, pero Alex Pandiani lo empató en la mitad del complemento. El cierre fue épico, los dos fueron a buscarlo, pero los arachanes salieron airosos en río revuelto y, con tantos de Diego Daguerre y Tiziano Correa, sellaron el segundo triunfo consecutivo en el final.

Vale oro

Montevideo City Torque se impuso 2-1 a Central Español en el Parque Saroldi y es el único escolta del torneo. Salomón Rodríguez convirtió el primero, pero Franco Muñoz lo igualó para los palermitanos en una jugada documentada como el monumento al entrevero. El volante definió de cabeza sobre el área chica pero la alegría fue parcial, ya que un gran remate de Bautista Kociubinsky le dio los puntos a los de Marcelo Méndez. Los de Pablo de Ambrosio sumaron un punto en los últimos cuatro partidos y, de a poco, se acercan a la zona roja.

Justamente del descenso quiere escapar Wanderers, que en cada partido ofrece una lucha titánica donde sus hinchas ganan canas, nervios y, en este caso, también tres puntos vitales para mantener la categoría. Danubio fue muy superior en la primera media hora, llegó al gol por intermedio de Mateo Peralta y pudo ampliar la diferencia; el bohemio lo empató con cabezazo de Leandro Zazpe sobre el final del primer tiempo y Jonás Luna, también por arriba, marcó el segundo para los de Chiche Corujo. El franjeado, de andar irregular, parece quedar lejos de la pelea por el Apertura.

Defensor Sporting salió del mal momento venciendo 2-1 a Nacional. Parecía difícil la misión cuando Luciano Boggio puso el tanto tricolor, pero Alexander Machado y Brian Montenegro anotaron para torcer la historia. Jadson Viera fue cesado después de la derrota en Nacional y asumió Jorge Bava.

En la jornada dominical Albion disfrutó el madrugón y rompió la racha de cuatro partidos sin triunfos al vencer 1-0 a Juventud en Las Piedras. El tempranero gol de Álvaro López fue suficiente para que el pionero saliera del descenso en esa movilidad constante de la zona roja con el promedio que se altera demasiado para arriba y para abajo según los resultados.

Además, en partido que cerró la fecha, Boston River venció 1-0 a Progreso con tanto de Freddy Martínez en el inicio del segundo tiempo. El sastre tuvo al frente de la conducción técnica a Ignacio Ithurralde, tras la salida del argentino Israel Damonte, y el cambio surtió efecto: primera victoria en el campeonato para Boston River. El partido fue parejo, incluso Progreso tuvo más la pelota y jugó en campo contrario; sin embargo, más allá de la posesión, el gaucho del Pantanoso careció de efectividad, algo que le ha pasado en varios partidos desde que empezó el Apertura.

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