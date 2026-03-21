En siete partidos, el conjunto tricolor hizo solamente diez de 21 puntos posibles.

Luego de la derrota 2-1 ante Defensor Sporting, en la noche de este viernes en el estadio Luis Franzini, Jadson Viera dejó de ser el director técnico de Nacional.

La salida fue confirmada por un posteo en X de la cuenta oficial de Nacional: “El Club Nacional de Football comunica que ha decidido culminar el ciclo del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera. La institución agradece la obtención del Campeonato Uruguayo 2025, con una final clásica histórica en nuestra casa, así como el profesionalismo demostrado durante su gestión. A todos ellos, les deseamos éxitos en sus próximos desafíos”.

Viera, que fue campeón uruguayo con el conjunto tricolor hace apenas cuatro meses, en la final disputada en el Gran Parque Central ante Peñarol que terminó con un gol en el alargue del nigeriano Christian Ebere, había asumido a finales de octubre de 2025, tras la salida de Pablo Peirano.

El comienzo del Torneo Apertura no ha sido el mejor para Nacional: el equipo acumula tres derrotas -una de ellas ante Peñarol-, un empate y tres triunfos en siete partidos. Con diez puntos, Nacional actualmente se ubica en la décima posición.

De acuerdo a Ovación, uno de los principales candidatos para reemplazar a Viera es Jorge Bava, el exdirector técnico de Liverpool que recientemente fue cesado de Cerro Porteño, en Paraguay.