Se suma a la lista conformada por Martín Lasarte, Pablo Peirano y Jadson Viera, que también tuvo el interinato de Martín Ligüera.

En el fútbol mandan los resultados, es innegable. Más en equipos grandes con necesidad de triunfos constantes. Nacional es el actual campeón uruguayo, en la temporada pasada tomó la cima de la tabla Anual en el torneo Intermedio y no la soltó hasta el final.

Aun así, cambió reiteradas veces de entrenador y, si Jorge Bava asume el cargo como está previsto, será el quinto director técnico tricolor desde que asumió el oficialismo, hace poco más de un año.

Flavio Perchman, vicepresidente de la institución, apuntó a la continuidad de los entrenadores en el club durante la campaña política, donde su lista ganó con autoridad las elecciones con la presidencia de Ricardo Vairo. Desde el discurso se apuntaba a evitar la inestabilidad de cambios constantes que arrastraba Nacional, el mandatario planteó “tolerancia y paciencia en los momentos de crisis de juego” como palabras clave para mantener procesos a largo plazo. Al formar parte de un cuerpo directriz, terminó cediendo en algunas ocasiones ante la urgencia de triunfos y las frustraciones puntuales de la derrota.

De hecho, en la presentación de Jadson Viera, el propio Perchman declaró: “Vamos a tener entrenador por un largo rato, firmamos un contrato por dos temporadas y lo que resta de 2025”. En el tercer mes del 2026, el exzaguero fue cesado.

Arrancó torcido

El gran candidato para ser el entrenador de Nacional cuando asumió la actual dirigencia era Jorge Bava, quien finalmente no llegó al cargo por diferencias con el delantero Nicolás López. El director técnico se bajó de la propuesta para no generar la grieta de elegir entre uno y otro.

Ahí el bolso fue nuevamente por Martín Lasarte, a quien se le había anunciado que no iba a continuar en el cargo. Solamente dirigió nueve partidos, ganó cuatro, empató tres y perdió dos. Dejó su cargo tras obtener 55% de los puntos disputados en ese período.

Nacional buscó varios nombres, mientras tanto, Martín Ligüera se hizo cargo del equipo de forma interina, disputando encuentros de Copa Libertadores y torneo Apertura. Tras varias negativas, la dirigencia contrató a Pablo Peirano.

Peirano fue el entrenador que más participación tuvo durante la estadía de Vairo en la presidencia, dirigió 33, ganó 23, empató seis y perdió cuatro. Llegó a 12 triunfos consecutivos tras su asunción en la competencia doméstica. Sacó el 75% de los puntos disputados. La eliminación en Copa Libertadores, perder la final del Intermedio por penales ante Peñarol y la caída por goleada en el clásico del Clausura terminaron sepultando su continuidad, pese a los números obtenidos.

Todo lo contrario sucedió con Jadson Viera, que logró el título de campeón uruguayo sin imponerse en los 90 minutos en los cuatro partidos que dirigió durante 2025, aunque la segunda final ante el carbonero en el Gran Parque Central con el gol de Christian Ebere en el alargue fue suficiente para terminar el año festejando.

Más allá de sus números, Viera nunca pudo imponer su idea de juego y se despidió con 12 partidos oficiales dirigidos, con cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Volver a empezar

El acuerdo con Jorge Bava “está prácticamente hecho”, según Vairo. Habrá reuniones durante la tarde de domingo y, si todo sale como está previsto, entrenará con el plantel esta misma tarde.

Bava durante 2025 clasificó a dos equipos a jugar la Copa Libertadores. A fines de marzo asumió en Independiente Santa Fe, de Colombia, con quien se coronó campeón del Apertura. Renunció a su cargo tras perder en los cuartos de final de la Copa de Colombia y pasó a Cerro Porteño, de Paraguay, donde ganó el Clausura y la Recopa paraguaya. Fue cesado días atrás por el mal arranque del equipo en el Apertura guaraní.