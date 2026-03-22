Matías Arezo y Luis Angulo volvieron a anotar para el carbonero y Nicolás Fernández puso cifras definitivas sobre el final; Cristian Barros, de penal, había descontado para el villero, que no ha ganado y se hunde en el fondo de la tabla.

Se dice que este Peñarol suele regalar los primeros tiempos. Pero el choque de este sábado ante Cerro en el Campeón del Siglo tuvo casi todo en la primera parte, y muy poco en la segunda, donde ambos equipos jugaron con un hombre menos.

Diego Aguirre rotó el equipo, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, para darle minutos a jugadores que no los habían tenido en el torneo. Sebastián Britos atajó y casi no fue exigido, salvo por el tiro penal que fue al otro palo. Mauricio Lemos entró sólido en la zaga, en lugar de Emanuel Gularte (que lo sustituyó en el segundo tiempo); Eduardo Darias entró en el medio —Jesús Trindade quedó en el banco— y, como suele pasar, fue el motor del equipo. En los primeros minutos Darias fue de los más activos y en las primeras tres o cuatro que tocó le hicieron falta.

El colombiano Luis Angulo debutó como titular en el Apertura y volvió a ser desequilibrante con velocidad y técnica, jugando por la banda derecha. Peñarol avisó apenas pasados los cinco minutos, con buena jugada por esa banda entre Angulo y Franco Escobar, que no pudo finalizar Matías Arezo.

Pero diez minutos más tarde, Darias empezó la jugada por el medio, abrió para Angulo y este filtró para Arezo. La jugada se ensució un poco con una carambola entre defensores de Cerro, pero le quedó a Arezo, que eludió al arquero en carrera y definió con el arco libre. Peñarol era mucho más y ya lo plasmaba en el marcador.

A los 25 minutos vino el segundo. Eric Remedi, otra vez dueño del mediocampo carbonero y de gran partido, la inició; jugó para Arezo volcado a la izquierda, y éste vio a Leo Fernández por el medio; el 10 tocó de primera a la derecha para Angulo, que definió fuerte al primer palo. Bailecito en el banderín del córner y fiesta total en el Campeón del Siglo.

Gianni Rodriguez, de Cerro,Luis Angulo, de Peñarol. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Ya cerca del entretiempo se fue expulsado por doble amarilla Agustín Miranda en Cerro. En ese momento, el partido parecía resuelto para el carbonero, que ganaba 2-0 cómodo, y quedaba con un hombre más.

Sin embargo, minutos más tarde, en una de las últimas del primer tiempo, el arquero cerrense Fabrizio Correa la tiró larga, la peinaron, y quedó una pelota dividida dentro del área de Peñarol que fueron a disputar Maximiliano Olivera y Mauricio Lemos en la defensa, ante el atacante Augusto Cambón que arremetía de frente.

Hubo una especie de triple choque, una pierna muy alta del capitán carbonero y la pelota quedó suelta. Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Andrés Matonte cobró penal y le sacó la roja a Olivera. Cristian Barros cambió el penal por gol y Cerro se puso en partido para la segunda parte.

Con muchos espacios, Peñarol pudo cerrar el partido antes, pero Arezo no estuvo fino en la definición, y también se lo vio por momentos muy solo arriba. Falló dos mano a mano ante Correa (una la sacó bien el arquero, la otra la tiró por arriba) y desaprovechó otro par de llegadas de riesgo donde pudo haber decidido mejor.

En Cerro ingresó Brahian Alemán para jugar el segundo tiempo, y el 10 intentó hacer jugar a su equipo, pero no tuvo profundidad. El segundo tiempo fue cortado, hablado y marcado por las imprecisiones.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Sobre el final, el carbonero tuvo otras dos o tres chances claras, con Cerro ya bastante adelantado. Restaba el gol de Nicolás Fernández de penal, una jugada que Matonte dio continuidad, pero después fue llamado del VAR para revisar. La falta fue ligera pero clara sobre Facundo Batista, y el Indio definió cruzado para cerrar el partido con un nuevo triunfo carbonero en el Campeón del Siglo.

Peñarol alcanza a Racing, que más temprano le ganó a Liverpool, en lo más alto de la tabla del Apertura, con 16 unidades. Cerro, que ya cesó al técnico Nelson Abeijón y espera por la llegada de Alejandro Apud, suma dos unidades; está último y muy comprometido con el descenso.