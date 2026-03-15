Todos los detalles de la postulación del tricolor para tener la definición del certamen internacional en Uruguay.

Trazando un paralelismo, la Basketball Champions League Americas (BCLA) es la Copa Libertadores del básquetbol. Nacional le ganó a Paisas, de Colombia, y clasificó al Final Four del torneo, que consta de semifinales y final a partido único, en una sede a definir.

El tricolor está invicto en el torneo; ganó los ocho partidos que jugó, incluyendo tres a Flamengo, el último campeón. La cantidad de encuentros sin perder a nivel internacional se extiende a 14, contabilizando la Liga Sudamericana de 2025, en la que el elenco de La Blanqueada se coronó.

Fechas y cruces

En principio, el Final Four de la BCLA se disputará el 17 y 18 de abril. El calendario todavía no fue oficializado por FIBA Américas, y si bien esa es la fecha tentativa, se puede llegar a realizar algún ajuste, dependiendo de la sede que reciba el evento.

Una de las semifinales será entre Boca Juniors y Flamengo, dos instituciones deportivamente enormes a nivel continental. El xeneize es el último campeón de la Liga Nacional de su país, mientras que los de Río de Janeiro vienen de consagrarse en la BCLA en 2025. Boca llega de eliminar 2-0 a Instituto en la serie de cuartos de final, mismo resultado con el que Flamengo sacó de camino a Astros de Jalisco, de México.

Nacional sabe que se cruzará con Franca, de Brasil, el único equipo que necesitó tres partidos en el primer mata-mata. Los de San Pablo eliminaron a Minas Tenis. El rival del tricolor es un gigante de su ciudad que ya supo lograr el torneo y que, actualmente, está segundo en la liga de su país. Tiene jugadores de selección y extranjeros de calidad. Por plantel, es el principal candidato a quedarse con el certamen; de todas formas, en la presente edición continental, perdió tres encuentros.

¿El Final Four puede ser en Uruguay?

Antes de comenzar los cuartos de final, los equipos debían trasladar la intención de candidatearse como organizadores del Final Four de la BCLA. De los cuatro clasificados, el único que no lo hizo fue Franca.

Flamengo lo organizó en 2025, por lo cual repetir candidatura es complejo, mientras que La Bombonerita de Boca no cumple con los requerimientos reglamentarios, por lo cual debería proponer otro escenario en Buenos Aires para mantenerse como opción.

Nacional tiene muchas chances y dos opciones para albergar el evento. La más factible es el estadio 8 de Junio de Paysandú, donde disputó todos los encuentros como locatario en la presente edición del certamen, y donde se coronó campeón de la Liga Sudamericana en 2025.

El sueño de la dirigencia tricolor es hacerlo en el Antel Arena, pero ahí deberían cambiar las fechas del Final Four, ya que el 18 de abril está programado un show de la banda sueca Roxette. Ricardo Vairo, presidente de Nacional, es el actual mandatario de FIBA Américas y sería la persona que puede destrabar la situación. Son días de negociaciones constantes en las que todos los equipos juegan sus cartas.

Vale recordar que en las últimas dos ediciones de la BCLA se coronó campeón el que organizó el Final Four: Quimsa de Santiago del Estero en 2024 y Flamengo en 2025.