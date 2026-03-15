Hebraica y Macabi, segundo en la tabla, tendrá la visita de Aguada, mientras que Malvín y Defensor Sporting se miden para romper la paridad del tercer puesto; en el reclasificatorio, Biguá y Urunday Universitario se consolidan arriba.

Luego del fin de semana donde Nacional acaparó todas las miradas del básquet local, el centro de atención vuelve al terreno local, donde dos partidos por la Liguilla serán la actividad del lunes por la noche. Buenos cruces, con puntos importantes en juego.

El primero será desde las 20.15 en cancha de Larre Borges, donde Hebraica y Macabi hace de local y recibirá a Aguada. El punto cobra importancia porque el macabeo va segundo y quiere consolidarse ahí: si gana, tomará más distancia. Aguada buscará la victoria para quedar cerquita, sobre todo porque tiene un partido pendiente –ante Nacional, postergado porque los tricolores jugaban por el torneo continental– que lo puede dejar más arriba.

Una hora más tarde, a las 21.15, Malvín y Defensor Sporting se medirán en el gimnasio del playero. Ambos llegan compartiendo el tercer puesto por puntos ganados, aunque Malvín tiene un partido menos. Al igual que el primer y segundo puesto, el tercero es clave para, en etapa de playoffs, poder definir como local en un hipotético desempate.

La lucha abajo

En el reclasificatorio la nueva fecha será el martes. Dentro de lo que pasó en la fecha anterior, lo más destacado fueron las victorias contundentes de Urunday Universitario y Biguá, quienes están haciendo todo bien para ocupar los dos primeros puestos de la repesca.

Sus victorias, sin embargo, dejaron en muy mala posición a quienes derrotaron, Welcome y Cordón, respectivamente. La U 111-79 a la W, mientras que el pato de Villa Biarritz hizo lo propio casi por igual marcador, 111-76 sobre Cordón. En el restante encuentro de la fecha Unión Atlética venció 94-84 a Goes y tomó respiro con la parte baja de la tabla.

Tablas de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol(1) 24 4 42 Hebraica 15 9 39 Malvín(1) 15 8 36 Defensor Sp. 12 12 36 Aguada(2) 16 7 35 Nacional(1) 14 8 34 Reclasificatorio PG PP PTS Biguá 14 11 39 Urunday 10 14 34 U. Atlética(3) 13 12 33 Goes 7 17 31 Welcome 4 21 29 Cordón(1) 4 21 27

(1) Quita de dos puntos

(2) Quita de cuatro puntos

(3) Quita de cinco puntos.