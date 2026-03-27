Se aprobó que Nacional y Peñarol recauden entre ambos el 30% de los ingresos totales por derechos de televisación obtenidos tras la licitación; en tanto, el 51% se dividirá entre los demás clubes de primera división y el 19% restante entre los de segunda.

Este jueves se llevó adelante el Consejo de Liga del Fútbol Profesional en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en el que se aprobó por mayoría el reparto de los ingresos por derechos de televisión. Los números, que de alguna manera habían trascendido durante el período de licitación y luego tras la confirmación de los ingresos, terminaron de definirse en una reunión que duró alrededor de una hora.

Los ingresos totales por derechos de televisación, en sus distintas formas de transmisión, alcanzan la cifra de 67.000.000 dólares. De ese monto total se restan algunos gastos fijos, tales como producción audiovisual, producción comercial, derechos de imagen, divisiones juveniles y administración. El monto final a repartir entre los clubes de Primera y Segunda División asciende entonces a una cifra cercana a los 54.500.000 dólares.

Entre los directivos que participaron del Consejo de Liga, se aprobó que Nacional y Peñarol perciban el 30% del total, es decir, unos 16.350.000 dólares (8.175.000 para cada uno). Los demás clubes de Primera División se repartirán el 51%, unos 28.000.000 dólares, lo que implica un ingreso aproximado de 2.000.000 dólares por club.

La Segunda División Profesional percibirá el 19% restante, unos 10.220.000 dólares, lo que representa aproximadamente 730.000 dólares por club. Para determinar las cifras finales, los directivos en representación de sus clubes en el Consejo de Liga votaron en 32 oportunidades a favor, mientras que hubo 14 votos entre abstenciones y en contra de la moción.