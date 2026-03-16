El tricolor debía vencer por cuatro goles a Belgrano para pasar a semifinales pero lo superó 4-2 y quedó eliminado.

Se terminó la Copa Libertadores sub 20 para Nacional. El tricolor venció 4-2 a Belgrano, pero no le alcanzó para clasificar a semifinales. Para lograrlo, el tricolor necesitaba ganar por cuatro goles ante el equipo cordobés, que ya estaba eliminado. De esa forma, hubiera sido mejor segundo, puesto que se quedó Olimpia de Paraguay, que terminó con 6 puntos —igual que los albos— pero con diferencia de gol +3, mientras que los de La Blanqueada terminaron con +1.

En el torneo que se está disputando en Ecuador, solamente accedían a las instancias finales los primeros de cada grupo y el mejor segundo. Pese a jugar con todos los resultados vistos, el panorama era complejo para los dirigidos por Santiago Espasandín, que estuvieron cerca, pero no pudieron dar el batacazo.

Ilusión creciente

El primer tiempo terminó con un gol de diferencia, por el tanto de Jonathan Dalmás, que aprovechó un rebote corto para definir a la red. El inicio del segundo período generó ilusión, ya que a los 19 minutos el tricolor ya ganaba 3-0 con dos anotaciones de Pavel Núñez.

Con el bolso tirado al ataque, descontó Tiago Gaona para los argentinos, pero a los 83 minutos revivió la chance épica con otro gol de Núñez, de penal. Nacional buscó por todos lados, pero no llegó el gol definitivo y en la última Fabricio Mendieta selló el marcador final.

Semifinales a la vista

El jueves se disputarán las semifinales del torneo. A las 16.00, Flamengo va con Olimpia, mientras que a las 20.30 Palmeiras jugará ante Santiago Wanderers.

Flamengo es el actual bicampeón y el único equipo en conseguir más de una vez el torneo que comenzó a jugarse en 2011. Los otros tres contendientes van por quedarse con la copa por primera vez en su historia.