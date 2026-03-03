Nicolás Rodríguez, de Defensor Sporting y Esteban Obregón, de Montevideo City Torque, durante la final Copa AUF Uruguay, en el estadio Centenario (archivo).

Los partidos únicos entre equipos del mismo país se disputarán entre martes y jueves.

Esta noche comenzará una nueva edición de la Copa Sudamericana, el primer partido del torneo será entre equipos uruguayos: Montevideo City Torque va con Defensor Sporting en el Estadio Centenario. El jueves a las 19.00 saldrán a escena Racing y Boston River, los dos ganadores clasificarán a la fase de grupos del torneo. En esta instancia son partidos únicos y, en caso de empate, se define desde el punto de penales.

Muchos partidos, muchos jugadores uruguayos

Este martes a las 19.00 también se jugará el duelo entre bolivianos donde Independiente Petrolero recibirá a Guabirá, en el visitante milita el volante Ramiro Cristóbal.

Otros dos encuentros van a las 21.30; en choque venezolano, Academia Puerto Cabello de Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima va con Monagas, y en Chile jugarán Cobresal y Audax Italiano, en el locatario está Agustín Nadruz y en la visita Diego Coelho. La jornada se cierra a las 23.00 con fútbol en Perú, donde Alianza Atlético Sullana recibirá a Deportivo Garcilaso donde juega Agustín Tato González.

Los encuentros de las 19.00, entre los que se incluye Torque-Defensor, se televisarán de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo, mientras que el resto de los encuentros llegarán a Uruguay por las distintas pantallas de ESPN.

El miércoles habrá seis partidos, dos de ellos van a las 19.00; Caracas ante Metropolitanos será el duelo de venezolanos sin jugadores uruguayos, mientras que Blooming de Matías Abisab chocará contra San Antonio Bulo Bulo donde militan Luca Giossa y Agustín Univaso.

A las 21.30 hay tres partidazos: en Paraguay habrá un encuentro repleto de futbolistas celestes cuando Sportivo Trinidense de Matías Dufour y Agustín Da Silveira enfrente a Olimpia que tiene a Sebastián Lentinelly, Gastón Olveira, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva y Faustino Barone; en suelo trasandino Universidad de Chile recibirá a Palestino, en el locatario estará Octavio Rivero y en la visita Sebastián Gallegos; en Colombia Atlético Nacional va con Millonarios de Guillermo de Amores y Edgar Elizalde. La maratónica jornada del miércoles se cerrará a las 23.00 con duelo ecuatoriano entre Deportivo Cuenca y Libertad.

El jueves se disputarán los últimos cinco partidos definitorios, además de Boston River-Racing, a las 19.00 se jugará Nacional ante Recoleta de Paraguay. A las 21.30 el duelo peruano será con muchos futbolistas celestes, Cienciano recibe a Melgar, en el locatario estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Alejandro Hohberg y Cristian Souza, mientras que en la visita jugará Nicolás Quagliatta. A la misma hora, en Colombia, América de Cali va con Bucaramanga de Martín Rea.

La semana de Copa Sudamericana se cierra el jueves a las 23.00 en Ecuador con el juego entre Orense y Macará, en la visita juegan Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse.