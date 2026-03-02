El encuentro será este martes a las 19.00 en el estadio Centenario, en caso de empate habrá definición por penales.

Comienza una nueva edición de la Copa Sudamericana y el primer partido del certamen continental será entre equipos uruguayos, Montevideo City Torque chocará con Defensor Sporting el martes a las 19.00 en el Estadio Centenario, con la particularidad de que vienen de enfrentarse entre sí en la última fecha del Apertura, donde el ciudadano ganó 1-0 en el Charrúa.

Si bien este encuentro será otra historia, el partido del jueves pasado dejó secuelas y Kevin Dawson está en duda, venía cargado muscularmente y debió salir. Se lo esperará hasta último momento, si no llega, atajará Lucas Machado. El zaguero peruano Marcos Saravia y el puntero Facundo Castro, también con lesiones musculares, están descartados.

Marcelo Méndez decidió poner suplentes en el partido por el torneo doméstico, por lo que cuidó a la mayoría del plantel principal para afrontar con todo este duelo clave. No tiene bajas para el encuentro.

El partido se verá de forma exclusiva por DirecTV y su plataforma digital DGo.

Sin margen de error

El periplo por el torneo internacional puede ser solamente de 90 minutos. El ganador pasa a fase de grupos, mientras que el perdedor queda eliminado de la competencia, sin vueltas. En caso de empate, habrá penales.

Será la segunda participación para Montevideo City Torque en Copa Sudamericana, en 2001 jugó ocho partidos, eliminó a Fénix en el ida y vuelta de la fase previa y luego chocó en el grupo con Independiente de Avellaneda, Bahía y Guabirá. Salió segundo con 11 puntos, pero en ese momento solamente avanzaba el primero de cada zona y quedó eliminado.

Defensor Sporting tiene más experiencia en este torneo, será la novena edición de Sudamericana donde dirá presente. El certamen lo jugó en 2005, 2007, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018 y 2023. En 2007 y 2015 llegó a cuartos de final, en ambas quedó eliminado con un equipo argentino, la primera con River Plate por los goles de visitante y en la segunda con Huracán.