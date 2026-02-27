Es la segunda victoria consecutiva de los ciudadanos, que le sacaron el invicto al violeta.

En el Estadio Charrúa arrancó la 4ª fecha del Apertura. Jugaron Montevideo City Torque y Defensor Sporting, y lo loco de todo esto es que el martes que viene se volverán a cruzar, esta vez por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, donde el que gane entrará a la fase de grupos y el que pierda se deberá conformar con lo local. A propósito, por el torneo vernáculo, la victoria fue para Torque 1-0.

El elenco dirigido por Marcelo Méndez pegó temprano y manejó el partido con tranquilidad. El gol llegó a los 9 minutos tras un error en el control de Germán Barrios, que la dejó larga, se la robaron y terminó en gol de Nahuel da Silva ante la salida de Kevin Dawson. Con la ventaja a favor el equipo ciudadano tuvo chances para ampliar la ventaja, primero con un cabezazo de Eduardo Agüero y luego con un remate desviado de Ezequiel Busquets.

En el complemento, Torque siguió manejando los hilos frente a un Defensor que no tenía claridad para atacar. Hasta que hubo un punto de inflexión que cambió el viento: a los 58’ Da Silva vio la tarjeta roja tras golpear con la pierna en alto a Guillermo de los Santos, sanción confirmada luego de la revisión del VAR, y con un hombre de más el violeta se adelantó en la cancha buscando el empate. Llegó a convertir en los descuentos, pero lo que pudo ser el empate terminó en gol anulado por posición adelantada.

La fecha continúa

La cuarta fecha continúa este viernes a las 20.00 en el Tróccoli, donde Cerro recibirá a Boston River. El conjunto albiceleste presentará como novedad la incorporación de Damián Suárez, el lateral derecho que llega desde Peñarol para reforzar a un equipo que, al igual que su rival de turno, busca despegar tras haber sumado apenas un punto en el inicio del certamen.

La actividad del sábado comenzará temprano, a las 9.45, con el partido entre Albion y Racing en el Franzini. El conjunto de Sayago intentará prolongar su racha positiva frente a un Albion que llega con la necesidad de sumar tras un arranque dubitativo. Más tarde, la atención se trasladará a Jardines del Hipódromo, donde Danubio buscará recuperarse de la goleada sufrida en la jornada anterior. Se enfrentará a un Progreso que atraviesa una crisis de resultados, sin puntos ni goles a favor en lo que va del torneo. El cierre del sábado tendrá al puntero, Central Español, que recibirá a Wanderers.

El domingo por la mañana, también a las 9.45, Liverpool y Cerro Largo se verán las caras en el Parque Viera. Para los de la Cuchilla, el partido representa la oportunidad de dar vuelta la página tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores. A las 19.30 la atención se pondrá en el clásico, Nacional-Peñarol, que jugarán en el Parque Central. Poca cosa importa más en este país.

Finalmente, el cierre de la etapa tendrá lugar el lunes a las 20.00, cuando Deportivo Maldonado se enfrente al copero Juventud de Las Piedras.

