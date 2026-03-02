Se jugaron los partidos de ida de las finales de las confederaciones; en el Litoral y el Litoral Norte terminaron empatados.

Con dos victorias y dos empates se saldaron los cuatro partidos de ida de las finales de los torneos del Este, Litoral, Litoral Norte y Sur, y tal como se sabía por la propia forma de disputa regulada y reglamentada por cada confederación, todo o casi todo se decidirá el próximo fin de semana cuando posiblemente se jueguen las cuatro finales. El elemento condicional ha sido que una de las finales, la del Sur, se jugó antes de que se emitiera un fallo por un reclamo de un tercero que quedó en la cancha fuera de la definición, pero que aparentemente le asiste la razón, por la presencia indebida de un integrante del cuerpo técnico de Durazno, que carga con partidos de suspensión.

En definitiva, cuando el tribunal de penas de la OFI emita su fallo –se sabrá esta semana–, entonces recién se sabrá si tiene validez el enorme triunfo duraznense 3-0 en el Landoni el domingo –después del clásico, seguido por pantallas en el estadio–, y va por un empate u otra victoria en el Suppici de Colonia del Sacramento para sumar un título más del Sur a su enorme historial, mientras que si pierde se va directo a alargue sin importar la diferencia de goles, porque así lo estableció la Confederación del Sur. También puede pasar que el tribunal de OFI entienda que el preparador físico Matías Zavala estaba inhabilitado el día en que Florida le ganó 2-0 en el Campeones Olímpicos, y ahí se deba cambiar la final, porque serían los floridenses los que definirían con Colonia, que entonces deberían volver a viajar y, en este caso, jugar en el Campeones Olímpicos la ida. Un lío que no debió haber ocurrido, Pero, lo dicho: lo que sí pasó fue el partido en el que Durazno le ganó a Colonia con un golazo inicial en el primer tiempo de Diego Seoane, con un magnífico remate de distancia, mientras que en la segunda parte aumentó Rafael Mendy, y al final del partido Maikel Herrera cerró el marcador.

Seguramente la noticia más notoria de lo que sucedió en la cancha fue la trascendente victoria de Zona Oeste de Maldonado –le quitó el invicto a Liga Mayor de Maldonado– 1-0 con gol del Tanque Martín Lazo, en un estadio Julio César Abadie colmado de maldonadenses de varios pueblos y ciudades del departamento: Zona Oeste está representado por jugadores de clubes de Pan de Azúcar, Piriápolis, Pueblo Gerona, Gregorio Aznárez, Aiguá y Las Flores, y vivió la fiesta en Pan de Azúcar, mientras que la Liga Mayor tiene clubes de Maldonado, Punta del Este y San Carlos, en donde se jugará la revancha este fin de semana. Antes del encuentro, Maldonado había jugado diez partidos y los había ganado todos, siendo el único en esa condición de todo el campeonato.

Las finales de ida del Litoral y del Litoral Norte terminaron ambas en empate, y ahora todo se decidirá en tierra de quienes consiguieron puntuar de visitante, lo que aparentemente es una mínima o gran ventaja: definir de local sin haber perdido de visita.

En el puerto de los sueños, en Nueva Palmira, en la cancha del viejo Peñarol palmirense, el Ireneo Brito, el empate fue 1-1 con Río Negro o Fray Bentos, según quiera alentar la camiseta tripera. Abrió la cuenta para la selección fraybentina el gran goleador Excequiel Vázquez, y al comienzo de la segunda parte lo empató de entrada nomás el goleador palmirense Marcos Zubizarreta. Parecía que Palmira se podía llevar el partido porque incluso desde el fin del primer tiempo estaba con un futbolista más por la expulsión de Diego Valli, pero no pudo. La revancha va en el Liebig's de Fray Bentos, y allí uno u otro dará la vuelta.

El otro empate fue en el estadio Artigas de Paysandú, donde los archirrivales clásicos Paysandú y Salto empataron 0-0. Salto, ahora el único invicto de quienes están definiendo, sacó un puntazo y lo pudo salvar cuando Nicolás Sánchez atajó un penal.

La revancha, el domingo en el Dickinson, desatará la incógnita de quién se hará del título.