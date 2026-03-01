El partido se disputará el lunes a las 21.00 en el Coliseo Roberto Durán de Panamá.

Tras el gran triunfo de visita en Argentina, la delegación uruguaya voló rápido a Panamá, donde en la capital del país centroamericano visitará a Cuba, que no pudo hacer de local en su tierra por la crisis económica y energética que impedía garantizar la organización del evento con todas las exigencias correspondientes. El cotejo, por tanto, se disputará en el Coliseo Roberto Durán, con capacidad para 12.000 espectadores. La pelota irá al aire a las 21.00 de este lunes y se podrá ver de forma exclusiva por Directv y la plataforma digital DGo.

Uruguay está invicto; en la primera ventana venció en los dos encuentros a Panamá y en esta dio la nota contra Argentina de visitante. Es un hecho que la celeste avanzará a la segunda fase, ya que pasan tres selecciones del actual grupo de cuatro, pero el objetivo final es la clasificación al Mundial 2027 y los puntos conseguidos en esta instancia se arrastran para la definición. La matemática aproxima la barrera de ocho ganados para conseguir el boleto mundialista.

Cuba es la antítesis, todavía no ganó y llega con muchísimos problemas en la conformación del plantel, en el que no están sus principales figuras. De todas formas, viene de hacer un encuentro digno en la última derrota ante Panamá.

Confirmar para soñar

Uruguay es más que su rival, pero deberá confirmarlo en cancha. En 2019 venció a Argentina de visitante y al partido siguiente cayó ante Panamá. Este punto es de vital importancia para seguir liderando el grupo y ampliando diferencia con los rivales a futuro que van a llegar de la zona B, donde Canadá tiene tres triunfos, Jamaica dos, Bahamas uno y cierra Puerto Rico sin ganados. En la segunda ronda la celeste enfrentará en partidos de ida y vuelta a los tres clasificados del grupo B y ahí se hará una tabla general para conocer a los tres clasificados de forma directa al Mundial.

Para este partido se sumará Facundo Terra en lugar de Bruno Fitipaldo, quien llegó a Uruguay a sabiendas de que solamente iba a poder jugar ante Argentina por compromisos con su equipo español, el Laguna Tenerife. Juan Ignacio Ducasse, que había viajado con la delegación a Buenos Aires pero no jugó en Obras Sanitarias, fue desafectado y volvió a Montevideo.

Sin el capitán, la celeste deberá encontrar en la generación de juego un socio para Joaquín Rodríguez, la figura del viernes. Nicola Pomoli y Santiago Véscovi están totalmente capacitados para dar ese paso. La defensa colectiva y los rebotes ofensivos fueron fortalezas y, de repetir el nivel, la victoria ante Cuba estará cerca.