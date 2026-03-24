El futbolista aurinegro fue operado con éxito en España y realizará la recuperación en nuestro país; Peñarol juega este miércoles en Florida por la octava fecha del Apertura.

Peñarol jugará en Florida el partido correspondiente a la fecha 8 frente a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos. El mirasol agarró viento en la camiseta luego de su categórica victoria frente a Cerro, pero volvió a quedarse sin su capitán, esta vez por expulsión. La tarjeta roja, discutida y revisada incluso en el VAR, provocó el penal con el que Cerro descontó. Pero, además, Diego Laxalt, Lucas Hernández, Nahuel Herrera, que volvió desde España, y Abel Hernández continúan en sanidad.

Por el lado del sastre del barrio Simón Bolívar, el regreso de Ignacio Ithurralde al puesto de entrenador, tras la salida de Israel Damonte, le devolvió la victoria al equipo. En el debut del ex Torque y Defensor Sporting, derrotó a Progreso, consiguiendo así el primer triunfo del campeonato para Boston River.

Luego de la polémica entre Defensor y Nacional por los precios de las entradas dispuestos por los violetas, Boston River puso a la venta los tickets para recibir al carbonero. Cobrará una entrada “simbólica” de $ 100 a sus socios, y para la hinchada de Peñarol costarán entre $ 500 –socios y socias– y $ 700 las generales.

En otro orden, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó que Maxi Olivera, expulsado de forma directa ante Cerro, tiene dos partidos de suspensión, aunque Peñarol puede pedir la reducción cuando cumpla el 50% de la pena. El club, al igual que su tradicional rival, también fue multado por la colocación de banderas que sobrepasaban el tamaño permitido por el reglamento.

Nahuel Herrera: “Si seguía jugando como estaba, se me iba a seguir saliendo el hombro”

Este martes volvió Nahuel Herrera a nuestro país, desde España, donde fue operado de la lesión de hombro que lo marginó de la final clásica de 2025, y que a principios de 2026 volvió a llamar la atención. El jugador, el club y sus representantes decidieron realizar la intervención y tanto el joven futbolista como la institución recibieron el apoyo de Federico Valverde. Valverde, identificado con Peñarol, se puso a la orden para resolver la situación del futbolista, que sufrió una luxación de hombro que lo dejó afuera de la actividad en dos oportunidades, volviéndose algo significativo y hasta urgente para su continuidad.

Se estima que el zaguero estará al menos tres meses fuera de las canchas, haciendo la recuperación con la sanidad de Peñarol, que empezó este mismo martes. “La operación salió espectacular. Los primeros días del posoperatorio fueron difíciles, con bastante dolor, pero ya estoy bien y pensando en la recuperación que tenemos por delante”, dijo Herrera en su llegada al aeropuerto de Carrasco. Agregó, convencido, que la intervención “para Peñarol y algún club donde pueda estar en el futuro es una tranquilidad”.

“Si seguía jugando como estaba, se me iba a seguir saliendo el hombro y no iba a tener regularidad, que es lo que cualquier jugador necesita. Fue la mejor decisión para mí y para todos”, destacó el juvenil. Herrera contó, además, con el apoyo de Valverde, otro jugador criado en las divisiones inferiores mirasoles. “Estoy totalmente agradecido, sin palabras”, dijo sobre una de las figuras de Uruguay de cara al Mundial. “Que una persona que está compitiendo a ese nivel se preocupe por mí y por el club me dejó muy feliz y habla de un ejemplo para todos nosotros. No me sorprende, por el tipo de persona que es”, concluyó.