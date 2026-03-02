La segunda amarilla será revisable por el VAR y se minimizan tiempos de demoras en varias instancias de juego.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina; el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio. FIFA, por el momento, no se pronunció oficialmente sobre los conflictos que rodean a la Copa del Mundo; la sede de Guadalajara está en duda, ya que la ciudad está tomada por el narcotráfico y, en las últimas horas, surgieron versiones de la posible no presentación de Irán por los conflictos recientes entre el país asiático y Estados Unidos con bombardeos en Medio Oriente.

La candidatura norteamericana sigue adelante; hay demasiados compromisos asumidos como para que FIFA ponga en duda la sede del torneo más importante del fútbol continental.

Paralelamente, lo deportivo es atacado por el órgano rector de fútbol, que implementará nuevas reglas que empezarán a regir en el Mundial 2026; algunas tienen que ver con la utilización de la tecnología y otras con minimizar el tiempo de demora en algunas situaciones de juego. Las mismas fueron aprobadas por la International Football Association Board (IFAB).

El VAR podrá actuar en la decisión arbitral de determinar un tiro de esquina o un saque de arco y, el gran cambio, es que podrán ser revisables las amonestaciones cuando son segunda amarilla para evitar expulsiones injustas.

No hagan tiempo

Al momento de hacer un cambio, el jugador que sale reemplazado tiene 10 segundos para dejar el campo de juego por la línea de la que esté más cerca. Si se demora más, el futbolista que ingresa deberá esperar al menos un minuto para entrar al campo de juego.

Además, si el árbitro considera que un jugador pierde tiempo denodadamente en un lateral o saque de arco, iniciará un conteo arbitral de cinco segundos. Si no pone la pelota en juego, el lateral será para el otro equipo, en el caso del saque de arco, se otorgará un tiro de esquina al equipo rival.

Si un jugador de campo pide asistencia médica sin recibir una infracción donde el rival no reciba tarjeta, deberá salir del campo un minuto. El juez puede determinar una excepción para que el atendido siga en cancha.

Todavía no quedó determinado, pero la IFAB evaluará para una próxima instancia previa al campeonato del mundo la posibilidad de aplicar una medida que le prohíba a los jugadores taparse la boca a la hora de hablar, algo que quedó expuesto tras el acuso de insulto discriminatorio del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius.