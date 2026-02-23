Gianluca Prestianni, de Benfica. mientras discute con Vinicius Junior, del Real Madrid, el 17 de febrero, por el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones de la UEFA, en el Estadio da Luz de Lisboa.

Mientras continúa la investigación por insultos racistas del jugador argentino a Vinicius, el extremo quedó impedido de disputar el partido de vuelta.

El martes pasado Real Madrid le ganó 1-0 a Benfica de visitante por los playoffs de la Champions League, etapa clave que oficia de repechaje tras la fase inicial: los equipos que no avanzaron directamente a octavos –que fueron solo los ocho mejores– deben jugar idas y vueltas para meterse entre los 16 que irán por el título.

Más allá de lo deportivo, el partido ganó relevancia en la escena en todo el planeta porque el brasileño Vinicius denunció al argentino Gianluca Prestianni por insultos racistas. De cara al cotejo de vuelta, que será el miércoles en el Santiago Bernabeu, UEFA suspendió de forma provisoria al extremo surgido futbolísticamente en Vélez Sarsfield.

Mientras tanto, continúa la investigación por los inspectores de Ética y Disciplina. Aunque no pudo probarse con exactitud cuál fue la frase que pronunció el jugador del Benfica, al que se lo acusa por decirle “mono” a Vinicius cuando se tapó la boca con la camiseta durante la discusión, el ente del fútbol europeo lo castigó por “presunta infracción del Artículo 14 del reglamento relativa a comportamiento discriminatorio”.

Comunicado de UEFA Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la infracción prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio. Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo.

Entre martes y miércoles se disputarán los partidos de vuelta

Habrá cuatro partido cada día; el martes, a las 14.45, Atlético Madrid recibirá a Brujas, de Bélgica, tras el gran empate 3-3 de la semana pasada. José María Giménez estaría en el banco de suplentes.

Tres encuentros van a las 17.00; Newcastle, en Inglaterra, va por cumplir el trámite tras ganarle 6-1 a Qarabag hace una semana; Leverkusen, en Alemania, recibirá a Olympiacos tras el triunfo 2-0 de visitante; mientras Inter de Milán intentará dar vuelta el 3-1 en contra que sufrió ante Bodø/Glimt.

El miércoles, a las 14.45, es el cotejo tempranero entre Atalanta y Borussia Dortmund, los alemanes ganaron 2-0 la semana pasada. A las 17.00, Juventus buscará dar vuelta el encuentro ante Galatasaray de Turquía, que ganó 5-2 en la idea y que tendrá a Lucas Torreira, probablemente como titular.

Real Madrid, con Federico Valverde de titular, buscará cuidar el 1-0 ante Benfica en Santiago Bernabeu, mientras que también se disputará el clásico francés entre Paris Saint Germain y Mónaco, los parisinos ganaron 3-2 de visitante en el juego de ida.