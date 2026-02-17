Davinson Sánchez y Lucas Torreira, durante el encuentro por Champions League contra Juventus, el 17 de febrero, en el estadio Rams Park, en Estambul.

El Galatasaray de Lucas Torreira dio la nota goleando a la Juventus; además, Fede Valverde estuvo en la victoria del Real.

Empezaron los playoffs de la Champions League, etapa clave que oficia de repechaje tras la fase inicial: los equipos que no avanzaron directamente a octavos –que fueron solo los ocho mejores– deben jugar idas y vueltas para meterse entre los 16 que irán por el título.

En el primer partido que se jugó –no por importancia, sino porque fue fijado más temprano– estuvo Lucas Torreira en cancha y jugó un muy buen partido en su Galatasaray, que sorprendió goleando 5-2 a Juventus en Estambul. El equipo turco remontó tras perder 1-2 en el primer tiempo y terminó pasando por arriba a los italianos, sacando una buena diferencia para la revancha. El fraybentino jugó los 90 como volante central, repartiendo la mitad de la cancha con el brasileño Gabriel.

También titular y en la mitad de la cancha de su equipo, Real Madrid, estuvo Federico Valverde, que además fue el capitán merengue. Pajarito pasó por todas las posiciones de volante y esta vez no debió fajarse para jugar como lateral derecho. El Madrid ganó 1-0 de visitante ante Benfica, golazo del brasileño Vinicius.

Además, en duelo de franceses, Mónaco y PSG fue el partido más goleado de la tarde: 3-2 para los parisinos, que dieron vuelta el trámite tras estar dos veces abajo. Por último, Borussia Dortmund venció 2-0 a Atalanta.

Este miércoles se completarán los partidos de ida con otra tanda de cuatro encuentros: en Azerbaiyán, Qarabağ recibirá a Newcastle United buscando dar la nota, juego que comenzará a las 14.45 de nuestros relojes; luego, desde las 17.00, irán los demás: en Noruega, Bodø/Glimt buscará dar la sorpresa contra Inter de Milan; en Bélgica, Brujas se enfrentará a Atlético de Madrid; mientras que el Olympiacos griego recibirá a Bayer Leverkusen.

Los playoffs se completarán la próxima semana: las revanchas están programadas para el 24 y 25 de febrero. Tras ello se definirán los clasificados a octavos de final y quedará conformado el cuadro principal de la fase eliminatoria.