Ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto de Rodrigo Oropeza / AFP)

La fiesta mexicana fue corta, dinámica y efectiva, con muchos artistas de nivel internacional.

El estadio Azteca, en el Distrito Federal de México, tuvo su tercera ceremonia inaugural de una Copa del Mundo, como sucedió en 1970 y 1986. Esta vez, la fiesta mexicana fue distinta, lejos del tedio de otras ocasiones. Fue dinámica, divertida y pasó rápido.

La apertura fue con una lona celeste cubriendo el campo de juego, en el centro de la cancha, una copa gigante de donde se desprendían tres escaleras, donde fueron apareciendo los diferentes artistas.

En primera instancia hubo guiños a la civilización azteca, con música y bailes de los antepasados mexicanos. Ese pasaje tuvo una breve alocución sobre el final que terminó con la frase: “El fútbol nos une a todos”.

Inmediatamente, Maná comenzó a cantar “Oye mi amor”, uno de los himnos de la música en México. La canción comienza con la frase: “No sabes como te deseo, no sabes como te he soñado”. Cada uno sabrá si dedicarle esos versos a un amor o a la posibilidad de ganar el Mundial.

Shakira durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de 2026, el 11 de junio Foto: Rodrigo Oropeza, AFP

Con mucha dinámica fueron pasando los distintos artistas, destacaron Los Ángeles Azules junto a Belinda y J Balvin, que apareció cantando adentro de un auto. El cierre fue para Shakira y Burna Boy que interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial.

Con la presencia de las mascotas en cancha, terminó la ceremonia con fuegos artificiales rojos, verdes y blancos, en alusión a la bandera de México, desplegados desde el techo del estadio. Fue corta, apenas duró 15 minutos, y no permitió pestañear a los presentes con la dinámica y velocidad que fueron pasando los cantantes seleccionados.

Para el cierre, sonó en los parlantes del estadio una cumbia mexicana mientras los equipos salieron a la cancha a hacer el calentamiento previo para el partido inaugural y rápidamente desde la tribuna se escuchó: “México, México” como grito de guerra del público locatario.