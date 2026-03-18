En una nueva fecha del reclasificatorio ganaron Cordón, Goes y Urunday Universitario; pese a que faltan seis fechas, los puestos de definición quedaron avanzados.

El martes dejó tres resultados que marcaron el reclasificatorio. En la parte de abajo de la Liga Uruguaya de Básquetbol, están jugando seis equipos a dos rondas: los últimos dos descienden y los dos primeros se meten en playoffs.

La tabla quedó muy marcada y, pese a que todavía restan seis fechas para culminar esta fase, parece difícil que la cosa cambie, más allá de lo que marca la matemática y que las calculadoras siguen desafiando la lógica.

Cordón le ganó a Welcome 92-82 y, prácticamente, se lo llevó de la mano al descenso. Fue un partido de primer tiempo parejo; en el tercer cuarto los de Parque Rodó sacaron hasta 11 puntos de diferencia, pero de la mano de los extranjeros lo remó el albiceleste, que terminó ganando con cierta holgura para lo que fue el trámite.

Tevin Glass con 27 puntos y 7 rebotes fue figura, mientras que Rob Perry anotó 26 unidades. Con el triunfo, Cordón quedó a cinco puntos de Goes y Welcome a cuatro, con seis partidos por jugar, con el agregado de que el misionero tiene pendiente su juego ante Urunday Universitario.

El goense consiguió una gran victoria ante Biguá en Villa Biarritz 97-94 con sus cinco titulares en doble dígito anotador: Akia Pruitt terminó con 26 puntos, Emiliano Bonet puso 21, Xavier Cousté y Troy Cracknell 16 cada uno y Justin Strings 13. El visitante colocó un parcial de 23-14 en el tercer cuarto para dar vuelta un trámite que había sido adverso en el primer tiempo.

En la parte alta del reclasificatorio, Urunday Universitario sacó un triunfo vital ante su rival más directo: Unión Atlética. Fue 89-75 en un trámite en el que el estudioso dominó de principio a fin, pese a que el azulgrana lo luchó con sus armas, en una noche donde no contó con Chris Alaekwe, una de sus figuras. Randy Rickards y Eric Demers colocaron 21 puntos cada uno, mientras que Santiago Massa tuvo una gran noche desde el tiro exterior y terminó con 18.

Reclasificatorio

| |PG|PP|PTS| | Biguá |14|12|40| | Urunday |11|14|36| | U Atlética(2) |13|13|34| | Goes |8|17|33| | Welcome |4| 22|30| | Cordón(1) |5|21|29| (1) Quita de dos puntos

(2) Quita de cinco puntos.